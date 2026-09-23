Larangan Ponsel dan Penata Rambut: Klopp Memulai Revolusinya dengan Aturan Ketat

Jürgen Klopp tak menunggu lama untuk mengumumkan bahwa era baru telah dimulai. Bersamaan dengan dimulainya masa jabatannya secara resmi sebagai direktur teknik timnas Jerman, legenda mantan Borussia Dortmund dan Liverpool itu memutuskan untuk memulai revolusinya bukan dari skema taktik dan pressing tinggi, melainkan dari ruang makan dan ruang ganti.

Surat kabar Jerman terkemuka, "Bild", mengungkap aturan internal ketat yang diberlakukan Klopp kepada 44 pemain yang dipanggil selama jeda internasional saat ini, dalam sebuah pesan yang jelas dan tak bisa ditafsirkan lain: masa keluwesan dan kelonggaran yang dinikmati timnas di bawah kepemimpinan Julian Nagelsmann telah berakhir tanpa bisa kembali, dan fase disiplin besi telah dimulai.

Berakhirnya era dua waktu makan

Aturan emas pertama Klopp adalah kepatuhan mutlak terhadap jadwal, dan karena itulah ia langsung menghapus sistem "dua kali makan" yang dijalankan Nagelsmann, yang memberi setiap pemain kebebasan memilih waktu makan malam antara pukul 19.00 dan 20.00.

Bersama Klopp, keputusannya tegas dan tak menerima perdebatan: seluruh pemain, tanpa terkecuali, akan makan malam pada saat yang sama dan di satu meja.

Staf teknik baru menilai langkah ini melampaui sekadar pengaturan administratif; ini adalah senjata taktis untuk membangun kimia tim, mematahkan kesenjangan antarbintang, dan memaksa mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama di luar lapangan hijau, demi mengembalikan semangat "keluarga" yang menjadi ciri Die Mannschaft di masa-masa kejayaannya.

Perang total melawan pengalih perhatian

Adapun aturan kedua bahkan lebih ketat, di mana Klopp mengumumkan perang total melawan sumber-sumber gangguan. Ia memberlakukan larangan penuh penggunaan telepon genggam pada waktu-waktu krusial, terutama pada hari pertandingan, saat latihan pemanasan, serta sesi pijat dan terapi sebelum laga.

Tujuan yang ditetapkan staf teknik jelas: mengisolasi pemain secara mental sepenuhnya dari dunia luar dan menjamin fokus 100 persen hanya pada laga.

Revolusi ini tak berhenti di situ, sebab aturan baru itu juga mencakup larangan mutlak bagi penata rambut pribadi untuk masuk ke hotel tempat menginap atau markas latihan, sebuah fenomena yang belakangan marak di kalangan bintang timnas. Siapa pun yang ingin mengubah penampilannya, harus melakukannya sebelum bergabung dengan pemusatan latihan.

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Kunjungan keluarga yang dahulu berlangsung nyaris setiap hari di era Nagelsmann juga dipangkas, menjadi kunjungan yang terputus-putus dan berdurasi sangat singkat, dalam kerangka upaya Klopp menciptakan pemusatan latihan tertutup yang hanya bisa dimasuki oleh sepak bola.