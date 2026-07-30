'Larangan masuk stadion secara nasional untuk bos FIFA Gianni Infantino'

Politikus Jerman Sascha Binder telah menyerukan kepada Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) untuk menjatuhkan larangan masuk stadion secara nasional kepada presiden FIFA Gianni Infantino. Dengan langkah yang mencolok itu, politikus sosial demokrat tersebut ingin mengirimkan sinyal kuat menentang rencana kontroversial bos FIFA itu.

Pemicunya adalah rencana FIFA untuk menempatkan hak komersial antara lain Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub ke dalam sebuah perusahaan baru. Di perusahaan itu, investor swasta juga dapat memperoleh saham, sebuah rencana yang terungkap pekan ini dan langsung memicu banyak kritik.

Bukan hanya UEFA yang dengan tegas menentang proposal tersebut, beberapa federasi sepak bola nasional juga telah menyampaikan keberatan mereka. Kini, perdebatan itu juga telah mencapai arena politik.

Binder, anggota parlemen dari SPD, mengirimkan surat kepada DFB yang berisi seruan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Infantino. Surat itu diperoleh surat kabar Jerman BILD.

"Titik terendah terbaru dalam rangkaian kesalahan dan keputusan fatal adalah usulan Infantino untuk menjual hak komersial Piala Dunia kepada investor. Untuk menyampaikan pesan simbolis, saya meminta Anda memberlakukan larangan masuk stadion secara nasional bagi Gianni Infantino untuk semua klub sepak bola Jerman. Ini akan memperjelas bahwa klub-klub dan DFB tidak lagi membiarkan sepak bola dirusak oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap olahraga ini, melainkan hanya digerakkan oleh kepentingan lain", tulis Binder.

Dengan seruannya, politikus Jerman itu ingin menegaskan bahwa menurutnya sepak bola harus dilindungi dari komersialisasi lebih lanjut. Ia menilai DFB dan klub-klub Jerman harus bersama-sama mengirimkan sinyal kuat kepada FIFA.

Untuk saat ini belum diketahui apakah Federasi Sepak Bola Jerman bersedia memenuhi permintaan tersebut. DFB masih belum menyampaikan pernyataan publik mengenai surat Binder.

Pada Rabu, Infantino untuk pertama kalinya secara terbuka menanggapi kehebohan yang muncul terkait rencananya. Dalam video yang direkam olehnya, presiden FIFA itu menegaskan bahwa menurutnya tidak ada perubahan arah yang bersifat wajib. "FIFA Forward Enterprise pada dasarnya adalah sebuah proposal, sebuah penawaran," kata Infantino.

"Ini adalah bagian dari proses demokratis," lanjut presiden FIFA tersebut. "Di atas segalanya, ini adalah sebuah peluang, bukan kewajiban. Kami melihatnya sebagai tanggung jawab kami untuk mengajukan proposal ini dan dengan senang hati akan membicarakannya dengan semua pihak."



