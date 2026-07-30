Asosiasi Sepak Bola Inggris memperberat sanksi bagi perilaku diskriminatif dan rasial menjelang bergulirnya musim 2026-2027.

Situs Asosiasi Sepak Bola Inggris menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan lingkungan sepak bola yang bebas dari diskriminasi, sehingga mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas guna memerangi rasisme di lapangan.

Dijelaskan bahwa pedoman sanksi yang telah diperbarui kini akan mewajibkan komite disiplin untuk menjatuhkan hukuman larangan bertanding tidak kurang dari 10 pertandingan apabila terjadi perilaku rasial.

Komite disiplin dapat menjatuhkan hukuman yang melebihi larangan bertanding selama 10 pertandingan jika yakin adanya faktor-faktor pemberat yang sangat signifikan. Komite disiplin juga boleh mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari larangan bertanding 10 pertandingan jika yakin adanya satu atau beberapa faktor peringan yang berpengaruh. Meski demikian, dalam kasus-kasus tersebut hukuman tidak boleh kurang dari larangan bertanding selama 6 pertandingan.

Istilah "pelanggaran yang diperberat" didefinisikan dalam Pasal E3.2 regulasi Asosiasi Sepak Bola Inggris sebagai setiap perilaku tidak pantas yang mengandung rujukan eksplisit atau implisit terhadap satu atau lebih karakteristik berikut: asal etnis, warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, gender, atau disabilitas.

Situs Asosiasi Sepak Bola Inggris melanjutkan, "Jika pelanggaran yang diperberat terjadi hanya secara tertulis atau melalui sarana komunikasi apa pun, dan terdapat faktor peringan tambahan yang telah ditetapkan, maka komite disiplin dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman kurang dari 6 pertandingan. Namun demikian, setiap keputusan semacam ini harus demi kepentingan pemberantasan diskriminasi dalam sepak bola, dan dalam segala keadaan komite tetap wajib menjatuhkan hukuman tidak kurang dari 3 pertandingan dalam kasus-kasus tersebut."

Setiap "pelanggaran yang diperberat" berikutnya yang dilakukan oleh para peserta individu akan ditangani dengan tingkat keseriusan tertinggi, dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran ini akan lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran pertama atau sebelumnya.

Apabila komite disiplin membuktikan bahwa salah satu peserta individu telah melakukan dua atau lebih "pelanggaran yang diperberat" pada kesempatan yang terpisah, maka komite berwenang menjatuhkan hukuman apa pun yang dianggapnya sesuai dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini mencakup larangan bertanding lebih dari 12 pertandingan atau penjatuhan larangan berdasarkan durasi waktu untuk periode apa pun dalam kasus-kasus yang sangat berat.

Komite disiplin juga dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan durasi waktu kepada peserta individu mana pun, ketika hukuman berdasarkan jumlah pertandingan dianggap tidak sesuai mengingat peran dan tanggung jawabnya di dalam permainan.

Adapun jika pemain berusia antara 12 dan 15 tahun, komite disiplin dapat melarangnya bertanding untuk sejumlah pertandingan selama periode waktu yang dianggapnya sesuai, dengan syarat hukuman tidak kurang dari larangan bertanding satu pertandingan.

Dan jika pemain melakukan "pelanggaran yang diperberat" lainnya, maka titik awal hukumannya adalah larangan bertanding selama 11 pertandingan. Komite disiplin dapat menyesuaikan hukuman ini dengan menambah atau mengurangi apabila terdapat faktor pemberat atau peringan, tetapi batas minimum hukuman tidak boleh kurang dari 7 pertandingan. Sementara itu, apabila ada pemain berusia di bawah 12 tahun yang melakukan "pelanggaran yang diperberat", maka ia akan menjalani program edukasi dan penyadaran alih-alih larangan bertanding.