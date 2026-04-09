Larangan diabaikan begitu saja? Pemain FC Twente tetap tampil di acara bincang-bincang sepak bola

René Wagelaar tidak mengharapkan banyak pemain FC Twente yang akan menjadi tamu di acara VoetbalTijd di Twente FM dalam waktu dekat. Namun, acara bincang-bincang sepak bola tersebut berhasil mengundang Younes Taha (FC Groningen), yang sedang dipinjamkan, sebagai tamu.

Wagelaar adalah mantan agen pemain, yang tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya sebagai analis. Setiap minggu, ia memberikan pandangannya mengenai perkembangan di Twente.

Taha menjadi tamu yang menonjol dalam acara bincang-bincang sepak bola regional tersebut pada hari Selasa. Menurut pembawa acara Stèfan Leusink, kehadiran pemain kontrak Twente bukanlah hal yang biasa.

Wagelaar menanggapi hal itu. “Saya tidak tahu apakah hal itu juga berlaku untuk Younes, karena dia dipinjamkan ke Groningen, tetapi kami telah melakukan pembicaraan dengan Twente dan hasilnya adalah para pemain tidak ingin datang ke sini lagi.”

“FC Twente menganggap saya terlalu kritis, baik dalam cara saya mengomentari para pemain maupun permainan. Kepala humas, Richard Peters, menelepon saya mengenai hal itu tahun lalu dan menganggap saya terlalu negatif terhadap Daan Rots dan Michel Vlap.”

Wagelaar tidak setuju dengan hal itu. “Saya hanya memberikan pendapat saya tentang pemain: jika dia bagus, dia bagus, atau jika saya tidak menyukainya.”

Selanjutnya, Wagelaar melontarkan kritik tajam kepada jurnalis Tubantia, Leon ten Voorde. “Itu adalah seorang pendukung yang hanya mencari sensasi. Saya tidak akan ikut-ikutan. Jika saya tidak boleh mengkritik Twente, saya akan menghentikan program ini. Jika mereka ingin datang ke sini, mereka dipersilakan. Jika tidak mau, mereka harus menjauh dari sini.”

“Bagi saya, FC Twente adalah klub nomor tiga di Belanda. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan Twente. Hanya saja, ada beberapa orang di sana yang tidak punya tulang punggung. Itulah mengapa sulit untuk berdiskusi dengan orang-orang itu mengenai hal ini,” kata Wagelaar, yang sekali lagi menekankan bahwa ia tidak memiliki agenda pribadi terhadap pemain tertentu.

Taha sendiri tidak memberikan komentar mengenai masalah ini. Pada dasarnya, penyerang berusia 23 tahun ini akan kembali ke Twente setelah musim ini, di mana ia terikat kontrak hingga pertengahan 2027.