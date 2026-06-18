Larangan bepergian... Federasi Sepak Bola Pantai Gading mengeluarkan pernyataan terkait pemainnya yang terlibat dalam skandal taruhan

Tim nasional Pantai Gading mengawali Piala Dunia 2026 dengan sempurna, meraih kemenangan 1-0 atas Ekuador, namun ada masalah yang mengganggu awal yang mulus ini, yaitu terkait pemain Eli Wahi, yang mendorong Federasi Sepak Bola Pantai Gading untuk merespons melalui pernyataan resmi.

Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pertandingan melawan Ekuador, melainkan terkait kasus taruhan olahraga yang diungkap kemarin, Rabu, oleh surat kabar ternama Inggris, “The Athletic”.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain yang saat itu membela klub Nice tersebut ditahan oleh kepolisian Prancis pada 29 Mei, karena dicurigai sengaja mendapatkan kartu kuning selama pertandingan antara Nice dan Metz yang berakhir imbang tanpa gol pada 17 Mei.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Pantai Gading (FIF) mengeluarkan siaran pers resmi hari Kamis ini untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: “Federasi Sepak Bola Pantai Gading ingin memberikan rincian lebih lanjut mengenai Elie Wahé. Federasi telah meninjau berbagai artikel dan informasi yang diterbitkan pada Rabu, 17 Juni 2026, terkait pemain internasional Pantai Gading Elie Wahé.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Sampai saat ini, Federasi belum menerima pemberitahuan resmi mengenai tindakan hukum atau administratif apa pun yang menyangkutnya. Selama masa yang sensitif ini, Federasi memberikan dukungan penuh kepada pemain tersebut dan menegaskan kepercayaannya kepadanya. Elie Wahé tetap menjadi anggota penting dalam tim nasional Pantai Gading.”

Ia melanjutkan: “Federasi Sepak Bola Pantai Gading juga memberitahukan kepada pemain tersebut bahwa ia tidak akan dapat bergabung dengan rombongan yang akan berangkat ke Kanada, karena persetujuan administratif yang diperlukan untuk masuk ke wilayah Kanada belum diperoleh pada tahap ini.”

Pernyataan tersebut ditutup dengan: “Oleh karena itu, Elie Wahi akan tetap berada di Amerika Serikat hingga tim kembali. Federasi Sepak Bola Pantai Gading akan terus memantau situasi ini dengan cermat dan akan mengumumkan informasi resmi apa pun yang relevan.

Wahi tampil sebagai pemain inti bersama Pantai Gading dalam pertandingan melawan Ekuador, dan saat ini sedang mempersiapkan diri bersama timnas negaranya untuk menghadapi Jerman pada Sabtu malam mendatang dalam pertandingan putaran kedua fase grup.











