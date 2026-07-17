Laporte menyerang Argentina menjelang final: Mereka meninggalkan bekas luka pada lawan-lawan mereka

Aymeric Laporte, bek tim nasional Spanyol, berbicara mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Argentina di final Piala Dunia, Minggu malam mendatang, sambil menyoroti perjalanan “La Roja” di turnamen ini hingga mencapai babak final.

Dia memulai wawancaranya dengan surat kabar Spanyol “Marca” dengan membahas penampilan luar biasa yang ia tunjukkan di turnamen ini, meskipun ia belum pernah meraih penghargaan “Man of the Match” dalam pertandingan mana pun. Ia mengatakan, “Saya belum pernah mendapatkan penghargaan seperti ini sebelumnya, jadi saya benar-benar tidak tahu apakah saya menantikannya atau tidak.”

Ketika ditanya apakah ada aspek pemasaran yang besar di balik penghargaan “Pemain Terbaik Pertandingan”, Laporte menjelaskan: “Tentu saja, dan saya rasa siapa pun yang mencetak gol penentu kemenangan di final lah yang akan meraih penghargaan itu; tetapi selama kami memenangkan Piala Dunia, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Pada akhirnya, para penyeranglah yang selalu meraih penghargaan-penghargaan ini, dan Anda tahu bagaimana biasanya hal-hal seperti ini berjalan.”

Mengenai pengalamannya bermain berdampingan dengan pemain muda Pau Kubarsi dan mencatatkan rekor pertahanan yang luar biasa dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia, ia menjawab: “Itu benar, dan saya sudah mengatakannya dalam beberapa wawancara sebelumnya: Saya rasa pencapaian ini berkat kerja sama tim secara keseluruhan. Pada akhirnya, kami adalah barisan pertahanan terakhir; memang benar banyak klub membebani para bek dengan tugas berat, tetapi dalam kasus kami, kerja pertahanan dimulai dari penyerang itu sendiri yang memberikan tekanan, hingga ke kiper. Kami bekerja dengan sangat keras untuk mencegah kebobolan gol apa pun, dan inilah yang menjadikan kami tim yang sulit dikalahkan.”

Ketika pembicaraan beralih ke Lionel Messi, lawannya di final Piala Dunia, dan tentang arti nama “Leo” baginya, ia memujinya dengan mengatakan: “Messi adalah legenda hidup yang abadi; kita semua tumbuh besar sejak kecil dengan menonton video-videonya. Sebenarnya, saya sudah sering bertanding melawannya, dan sayangnya saya hanya punya foto-foto bersamanya (tertawa). Dia selalu tampil di saat-saat krusial, dan dia juga muncul di banyak momen penting dalam karier saya. Leo adalah pemain yang luar biasa dan kami semua menikmati menontonnya, dan sekarang saya berharap Piala Dunia ini bukan miliknya, melainkan milik kami.”

Ketika ditanya apakah memenangkan Piala Dunia memiliki nilai lebih karena akan diraih dengan mengalahkan Messi, Laporte menegaskan: “Tidak peduli siapa lawan yang akan saya kalahkan; saya akan menerima kemenangan di Piala Dunia siapa pun lawannya. Namun jelas bahwa kemenangan ini berarti mengalahkan legenda lain, yang akan bergabung dengan daftar legenda yang telah kami tinggalkan di babak-babak sebelumnya.”

Mengenai seberapa besar kekhawatirannya terhadap gaya bermain kasar dan agresif yang menjadi ciri khas timnas Argentina serta semangat juang mereka yang tak kenal lelah, ia mengungkapkan kekhawatirannya dengan mengatakan: “Saya sama sekali tidak khawatir dengan semangat dan gairah dalam sepak bola; jika hal itu masih dalam batas wajar dalam permainan dan wasit menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, saya tidak punya masalah. Namun, yang mengejutkan adalah dalam pertandingan-pertandingan terakhir kami melihat hal-hal yang benar-benar mengejutkan kami; tindakan dan intervensi yang dibiarkan tanpa hukuman, terutama dari pihak Argentina, tim yang sering meninggalkan bekas dan luka pada tubuh lawan-lawannya.”

Dia menambahkan: “Ini adalah hal yang tidak boleh dibiarkan dalam sepak bola, terutama di turnamen besar, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi dan memicu rasa frustrasi. Pengendalian hal-hal semacam ini merupakan tanggung jawab wasit agar tidak dimanfaatkan; jika satu atau dua pemain dibiarkan terus melakukannya, pertandingan akan berubah menjadi kekacauan total. Sejak awal turnamen, kami adalah tim yang sangat jujur dan adil; kami tidak sengaja memukul lawan atau melakukan pelanggaran gegabah, dan saya rasa inilah yang harus kami pertahankan di final, namun hal ini akan sangat bergantung pada keputusan wasit.”

Menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa sekadar mencapai final sudah merupakan pencapaian besar yang harus dinikmati tanpa terjebak dalam pola pikir “final hanya untuk menang”, ia berkata: “Itu benar sekali, tetapi ada juga hasrat yang membara untuk meraih kemenangan, serta arti penting Piala Dunia dalam perjalanan karier setiap pemain atau pelatih. Hanya sekadar menikmati tanpa memberikan segalanya, setelah melalui delapan pertandingan yang melelahkan, akan merusak semangat kami. Ini memang soal menikmati, ya, tetapi juga soal berjuang dan bersaing untuk menorehkan sejarah.”

Adapun apakah ia menghadapi kritik di rumah karena tersingkirnya negara asalnya, Prancis, di semifinal, ia membantahnya dengan mengatakan: “Tidak, sama sekali tidak ada hal seperti itu; mereka sangat memahami betapa beratnya perjuangan dan tahapan yang telah saya lalui dalam karier saya, dan mereka memberikan dukungan penuh dan tanpa syarat kepada saya.”

Di akhir wawancara, ketika ditanya apakah ia masih menganggap keputusannya sebelumnya untuk membela tim nasional Spanyol sebagai salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya, Laporte menegaskan: “Ya, seratus persen. Saya tidak akan menukar rasa nyaman dan penerimaan yang saya rasakan selama bertahun-tahun ini, maupun posisi saya saat ini di sini, dengan apa pun di dunia ini.”