Presiden Barcelona, Joan Laporta, meninggalkan ibu kota Inggris, London, dengan pesan penuh keyakinan atas masa depan klub Catalan itu, setelah ia membela hak Lamine Yamal untuk meraih Ballon d'Or, seraya menegaskan bahwa pemain muda tersebut pada akhirnya akan berhasil menyabet penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Laporta juga memastikan untuk mendukung timnya setelah kekalahan dari Real Madrid, sekaligus merayakan berbagai pencapaian yang diraih Barcelona pada malam yang menyaksikan kesuksesan mengesankan dari tim putri.

Laporta berkata tentang Lamine Yamal: "Saya yakin ia akan memenangi Ballon d'Or, saya tidak tahu kapan, tetapi ia layak mendapatkannya."

Presiden Barcelona itu ingin menegaskan nilai perjalanan yang telah ditunjukkan sang pemain, yang tidak mampu menyabet penghargaan utama kategori putra, tetapi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di dunia untuk tahun ketiga berturut-turut.

Laporta menekankan perlunya menyikapi hasil pemungutan suara secara positif, dan mengubahnya menjadi motivasi bagi sang penyerang muda beserta rekan-rekannya, dengan menjelaskan: "Dari sudut pandang saya, ia telah menunjukkan hal yang cukup untuk memenangi Ballon d'Or, tetapi para pemilih memutuskannya dengan cara seperti ini, dan hal itu harus diterima dengan sportivitas. Saya berharap hal ini menjadi pendorong baginya di tingkat pribadi, dan saya yakin akan demikian. Semua rekannya akan membantunya melewati kekecewaan ini dengan cepat."

Presiden Barcelona itu memastikan untuk mengingatkan besarnya pencapaian yang diraih Lamine, setelah ia memperoleh penghargaan pemain muda terbaik di dunia untuk musim ketiga berturut-turut, dengan berkata: "Kita harus memberinya cinta dan dukungan karena ia layak mendapatkannya."

Ia menambahkan sambil menekankan keistimewaan perjalanan sang pemain: "Ini adalah hal yang unik, dan Lamine telah mencapainya sejak ia berusia enam belas tahun, sebuah pencapaian yang layak dipuji. Ia layak mendapatkan segalanya, dan kita semua akan membantunya agar lebih termotivasi untuk memenangi penghargaan ini pada tahun depan."

Keyakinan yang tak tergoyahkan setelah El Clasico

Laporta juga menyinggung kekalahan Barcelona dari Real Madrid, dengan meminta agar hal itu disikapi dengan sportivitas, tanpa melupakan target tim selama musim ini.

Presiden klub Catalan itu membela kemampuan timnya untuk memulihkan keseimbangannya, seraya menegaskan bahwa kesandungan ini harus menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan.

Ia melanjutkan: "Kekalahan harus diterima dengan sportivitas, dan menjadi pendorong bagi kita untuk terus melangkah maju, karena ambisi kita musim ini tidak berubah."

Presiden Barcelona itu mengingatkan tentang awal musim yang baik dari tim, seraya menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan kerja dengan pendekatan yang sama, dengan menambahkan: "Kami telah memulai musim ini dengan sangat baik, dan kami akan terus melangkah dengan cara seperti ini, dan saya yakin akan hal itu."

Dalam konteks yang sama, Laporta mengumumkan dukungannya kepada pelatih Hansi Flick, dengan menunjukkan bahwa sang direktur teknik sebelumnya telah menganalisis apa yang terjadi, dan berkata: "Kekalahan ini akan membantu kami belajar dari kesalahan-kesalahan kami dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu kami kembangkan. Sejujurnya, saya masih bangga dengan para pemain timku dan pelatihku, dan para pendukung Barcelona bisa merasa tenang."