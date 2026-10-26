Dalam langkah yang menegaskan dominasi mereka yang diprediksi dalam penghargaan musim ini, klub Barcelona bersiap menyerbu ibu kota Inggris, London, dengan delegasi bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menghadiri gala ke-70 penyerahan penghargaan Ballon d'Or, dalam edisi istimewa yang untuk pertama kalinya digelar di luar ibu kota Prancis, Paris.

Joan Laporta memimpin rombongan besar asal Catalan yang mencakup seluruh nominasi klub untuk berbagai penghargaan, pada malam ketika Blaugrana berharap menjadi pihak yang sulit dikalahkan dan meraih bagian terbesar dari penobatan.

Daftar perwakilan Barcelona mencakup sejumlah bintang tim utama, baik putra maupun putri, yang dipimpin oleh kandidat terkuat Ballon d'Or Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri, dan Joan Garcia, selain para bintang tim putri Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky Lopez, Clara Serrajordi, dan pelatih Pere Romeu.

Di tingkat institusional, Laporta ditemani oleh dua wakil presiden, Rafa Yuste dan Elena Fort, serta anggota dewan direksi Xavi Puig dan Xavier Barnuol, di samping staf olahraga yang dipimpin oleh direktur olahraga Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Enric Masip, dan Marc Vives.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

"Mundo Deportivo" mengungkap bahwa rombongan akan berangkat bersama dari bandara Barcelona menuju London, kecuali bintang muda Lamine Yamal, yang akan menaiki pesawat pribadi yang disewa khusus untuk orang tuanya, pasangannya, kerabatnya, teman-temannya, dan anggota tim kerjanya, pada malam yang mungkin menjadi yang terpenting dalam karier profesionalnya.



