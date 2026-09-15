Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, melontarkan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai standar ganda dalam menangani stadion klub-klub La Liga, seraya menyatakan solidaritas penuhnya kepada klub Rayo Vallecano dalam krisis terbarunya.

Pernyataan Laporta ini muncul setelah jamuan makan malam kerja yang mempertemukannya dengan agen ternama Jorge Mendes, serta dua anggota komite olahraga klub, Deco dan Alejandro Echevarria.

Klub Rayo Vallecano sebelumnya menerima pukulan telak setelah keputusan pelarangan mereka menjadi tuan rumah pertandingan di stadion mereka, "Vaikas", karena stadion tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang dibutuhkan untuk laga-laga La Liga Spanyol.

Keputusan mengejutkan ini datang hanya 16 hari sebelum bergulirnya musim baru La Liga Spanyol , sehingga menjadi perubahan dramatis bagi klub yang beberapa pekan lalu merayakan capaian menembus final salah satu turnamen Eropa.

Laporta mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas kembalinya Rayo Vallecano bermain di stadion bersejarah mereka, "Vallecas", seraya menyampaikan pesan dukungan kepada presiden klub, Raul Martin Presa.

Laporta mengatakan, dalam pernyataan tegas yang dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Rayo layak kembali ke stadion mereka. Sungguh tidak masuk akal bahwa lahan sebagian pihak dijadwalkan ulang, sementara pihak lain dilarang bermain di stadionnya, padahal mereka telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan."

Pernyataan presiden Barcelona ini ditafsirkan sebagai sinyal langsung terhadap rintangan yang dihadapi klubnya untuk kembali ke stadion "Spotify Camp Nou", meski telah memenuhi seluruh persyaratan, di saat klub-klub lain memperoleh kemudahan untuk menjadwalkan ulang proyek-proyek stadion mereka.