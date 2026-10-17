Presiden Barcelona, Joan Laporta, melancarkan serangan tajam kepada Real Madrid dengan menuduh klub ibu kota berupaya menghancurkan segalanya, termasuk LaLiga dan komite teknis perangkat pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Laporta mengatakan bahwa dia percaya pada kemampuan Javier Tebas, presiden LaLiga, untuk menangkal serangan-serangan Real Madrid.

Presiden Barcelona itu menambahkan: "Saya ingin membicarakan apa yang menjadi fokus kami, dan pelatih kami sudah membahasnya, yaitu laga kami saat ini melawan Real Betis. Saya pastikan kepada Anda semua bahwa mereka tim besar, salah satu tim paling siap di LaLiga, dan mereka juga menampilkan sepak bola yang sangat bagus, bersama Barcelona."

Dia melanjutkan: "Soal El Clasico, akan ada waktu untuk membicarakannya, tetapi saya ingin menegaskan bahwa kami beruntung memiliki Javier Tebas sebagai presiden LaLiga. Dia punya pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani hal-hal semacam ini, dan dia juga memiliki penilaian yang baik untuk menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan Real Madrid terhadap LaLiga. Sepertinya mereka ingin menghancurkan segalanya, mereka ingin menghancurkan LaLiga dan komite teknis perangkat pertandingan. Mereka juga tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Spanyol, dan tidak ada satu pun hal yang mereka sukai."

Laporta meneruskan: "Untungnya, presiden LaLiga memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga sudah menjalani banyak pertarungan dan memperoleh pengalaman besar, yang membuatnya mampu menangkal serangan-serangan ini, yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh sebuah klub anggota LaLiga. Real Madrid mengambil sikap atau pendekatan yang terus-menerus menyerang segala hal yang dilakukan."

Mengenai laga melawan Real Betis, Laporta mengatakan bahwa Barcelona memiliki sekumpulan pemain yang penuh semangat dan bertalenta besar. Dia menyebut bahwa dia melihat semangat tim diberikan prioritas, serta menyatakan keyakinannya untuk meraih kemenangan dan melanjutkan rangkaian kemenangan sempurna di awal musim.

Dia menyambung: "Hari ini kami bermain melawan Real Betis, tim besar yang juga menampilkan sepak bola berkualitas tinggi. Setelah itu, kami akan menghadapi Paris Saint-Germain di Paris, laga yang diimpikan dunia sepak bola pada fase yang kami jalani saat ini. Lalu kami menutup pekan dengan menghadapi Real Madrid di stadion kami."

Dia menutup: "Kami berharap bisa menang hari ini, dan mempertahankan atau bahkan menambah selisih poin. Saya yakin kami menghadapi sebuah pekan yang besar, dan bagi suporter Barcelona, ini pekan yang layak dijalani dengan seluruh detailnya dan dinikmati."



