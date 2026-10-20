Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan bahwa laga timnya melawan Paris Saint-Germain merupakan pertandingan terbaik yang bisa disaksikan di Eropa, seraya menekankan bahwa kedua tim menampilkan penampilan terbaik saat ini, menjelang laga yang dinanti-nantikan di antara keduanya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", delegasi Barcelona yang dipimpin Joan Laporta bertemu siang ini dengan para pejabat Paris Saint-Germain di restoran Pavillon Ledoyen, salah satu restoran terkemuka di ibu kota Prancis, untuk menggelar jamuan makan siang resmi antara kedua manajemen klub.

Laporta berkata begitu tiba di restoran: "Ini pertandingan terbaik yang bisa dimainkan di Eropa, antara dua tim yang paling siap, Barcelona dan Paris Saint-Germain."

Presiden Barcelona menambahkan: "Yang terpenting adalah masa kini yang dekat. Pertandingan hari Minggu sangat penting, karena kami bersaing untuk banyak hal di liga. Hari ini, setiap tim akan mampu mengetahui level sesungguhnya dibandingkan dengan level sepak bola Eropa. Kami adalah dua tim terbaik saat ini."

Laporta menyinggung absennya sejumlah pemain akibat cedera, dengan menegaskan bahwa hal itu bukan alasan, ia berkata: "Tak ada tempat untuk alasan, karena ini adalah kondisi yang bisa terjadi. Mereka juga kehilangan Nuno Mendes. Kami memiliki Eric Garcia dan Kounde yang cedera, tetapi saya tahu Flick sudah benar-benar mencari solusi agar dampak dari absennya pemain-pemain ini tidak terlihat."

Presiden klub Catalan itu memuji laga yang dinanti-nantikan tersebut, dengan menjelaskan bahwa pertandingan itu akan mempertemukan para pemain yang memiliki bakat besar, dan dua tim yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kemampuan individu, selain dua pelatih besar.

Laporta menolak membahas detail insiden kontroversial terkait Arda Guler, bintang Real Madrid, yang tidak berujung pada kartu merah selama kemenangan Los Blancos atas Sevilla, dan hanya berkata: "Akan ada waktu untuk membicarakan Real Madrid mulai besok, karena ada detail-detail menarik dalam persoalan ini."

Presiden Barcelona menekankan pentingnya menikmati laga tersebut, dengan berkata: "Hari ini akan menjadi hari untuk menikmati sepak bola."







