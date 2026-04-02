Laporta: Real Madrid memiliki kepentingan tersembunyi yang sangat besar dalam kasus Negreira

Juan Laporta, yang baru-baru ini terpilih sebagai presiden Barcelona, mengkritik sikap Real Madrid terkait kasus "Negreira" yang terkenal, sambil menegaskan bahwa hubungan antara kedua klub telah rusak parah.

Sekitar tiga tahun lalu, terungkap bahwa Barcelona telah membayar 8,4 juta euro kepada José María Negreira, mantan wakil ketua Komite Wasit, melalui perusahaannya sendiri. Berita ini pertama kali diungkap oleh stasiun radio "Cadena Ser Catalunya", dan kasus tersebut masih dalam proses pengadilan.

Laporta mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan surat kabar "Marca", hari Kamis: "Kami telah divonis bersalah bahkan sebelum diadili dalam kasus Negreira, dan dalam segala hal yang kami lakukan, selalu ada reaksi. Kami sudah terbiasa dengan itu. Kami orang Catalan, dan kami sudah terbiasa dengan itu. Kami Barcelona, dan kami sudah terbiasa dengan itu."

Dia melanjutkan: "Selain itu, kami sukses, dan itulah yang membuat kami terbiasa dengan reaksi orang-orang seperti ini. Orang-orang pada umumnya, terutama mereka yang ingin menjaga Barcelona tetap di bawah kendali mereka, tunduk... Mereka mencoba menghapus sebagian dari sejarah gemilang Barcelona; mereka yang ingin menyakiti kami tidak akan pernah puas."

Mengenai hubungannya dengan Florentino Pérez dan Real Madrid, ia menjelaskan: "Hubunganku dengan presiden Real Madrid didasarkan pada saling menghormati. Kami pernah berpartisipasi dalam Liga Super, di mana kepentingan kami sejalan. Pada saat itu, komunikasi di antara kami lebih erat."

Dia menambahkan: "Namun, komunikasi ini terhenti sejak mereka terlibat dalam kasus Negreira. Mereka memberikan berbagai penjelasan yang tidak saya pahami, tetapi saya merasa wajib mempertahankan proyek Superliga karena saya ingin meraih beberapa prestasi untuk Barcelona."

Laporta melanjutkan: "Namun, saya melihat hal ini justru memperburuk keadaan. Setiap kali hakim mencoba menolak kasus (Negreira), mereka menyajikan bukti yang meyakinkan, berupa pernyataan di radio atau media, bukti yang pada akhirnya selalu tidak bernilai."

Dia menyimpulkan: "Ada kepentingan tersembunyi yang sangat jelas di balik ini. Mereka ingin memperpanjang proses ini untuk membenarkan apa yang dikatakan saluran televisi mereka, yang mengklaim bahwa para hakim memihak Barcelona. Hal ini telah merusak hubungan institusional. Adapun hubungan pribadi, itu adalah hubungan saling menghormati, tetapi hubungan antara kedua klub telah rusak parah."

