Dalam komentar resmi pertamanya usai keputusan bersejarah yang dikeluarkan dari Thessaloniki, Presiden Barcelona Joan Laporta tak menyembunyikan kebahagiaannya yang meluap atas terpilihnya Stadion Camp Nou untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa 2029. Ia menyebut keputusan itu sebagai puncak dari proyek ambisius klub sekaligus pengakuan internasional atas posisi stadion baru tersebut sebagai standar dunia.

Dalam pertemuan Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" yang digelar hari Selasa ini di kota Thessaloniki, Yunani, secara resmi diumumkan terpilihnya Camp Nou. Laporta pun berkomentar melalui media Spanyol, "Ini adalah sumber kebanggaan besar bagi klub Barcelona dan seluruh pendukungnya."

Presiden Blaugrana itu menambahkan, "Terpilihnya stadion ini juga merupakan pengakuan internasional bagi Camp Nou yang baru, yang mengukuhkan posisinya sebagai stadion berkelas dunia, terdepan dalam hal pengalaman, teknologi, konektivitas, kemudahan akses, dan layanan."

Laporta mengungkapkan bahwa pengerjaan stadion akan rampung sepenuhnya pada awal tahun 2028, dengan pemasangan atap baru dijadwalkan pada musim panas tahun 2027. Ia menegaskan bahwa menjadi tuan rumah final pada Sabtu 2 Juni 2029 akan memberikan dorongan besar bagi proyek Barcelona.

Menjadi tuan rumah ini memiliki simbolisme khusus, karena merupakan buah dari hubungan yang sangat baik yang telah dibangun kembali oleh Joan Laporta dengan Presiden UEFA Aleksander Ceferin setelah runtuhnya proyek Liga Super Eropa.

Dengan terpilihnya ini, Camp Nou akan menjadi tuan rumah final Piala Eropa untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah final 1989 yang dimenangkan Milan, dan final 1999 yang terkenal yang ditentukan Manchester United di detik-detik akhir.

Laporta mengomentari hal itu dengan mengatakan, "Kepercayaan Asosiasi Sepak Bola Eropa untuk menjadikan kami tuan rumah salah satu ajang sepak bola terbesar dunia menegaskan besarnya proyek ini beserta ambisinya, dan mengukuhkan posisi Camp Nou sebagai simbol baru Barcelona serta standar internasional."

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Presiden Barcelona menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan pengajuan ini, dengan mengatakan, "Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Kota Barcelona, Pemerintah Catalonia, dan Federasi Sepak Bola Spanyol atas dukungan mereka terhadap pengajuan ini. Ini adalah pencapaian penting yang kami raih bersama, yang mengukuhkan posisi Barcelona, Catalonia, dan klub Barcelona di panggung global."