Laporta Mengumumkan Kesepakatan Tak Terduga untuk Barcelona dari New York

Presiden FC Barcelona, Juan Laporta, semua orang dengan pengumumannya dari Kota New York mengenai perekrutan permanen pemain sayap asal Ghana, Abdulaziz Issa, ke tim cadangan, sambil menegaskan bahwa sang pemain "akan berlatih bersama tim utama" di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, dalam langkah tak terduga yang terjadi di tengah upaya klub yang gencar mencari penyerang baru.

Surat kabar "Sport" dari Katalonia mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut disampaikan selama salah satu kunjungan Laporta di New York, di mana ia saat ini berada untuk menghadiri pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, setelah sebelumnya menyaksikan pertandingan semifinal melawan Prancis.

Saat berkeliling di jalan-jalan kota Amerika tersebut, seorang pria asal Ghana mendekatinya dan menanyakan kabar Aziz Issa, pemain yang dipinjamkan ke Barcelona Athletic selama dua musim terakhir dari klub Dreams FC asal Ghana. Laporta pun menjawab dengan mengejutkan: "Saya kenal Aziz. Kami telah memasukkannya ke tim cadangan kami, dan sekarang dia akan berlatih bersama tim utama. Dia pemain yang hebat."

Meskipun masa peminjaman sang pemain secara resmi berakhir pada 30 Juni lalu, dan rencana awal tidak mencakup pembelian permanennya menurut laporan surat kabar “Sport”, pernyataan presiden klub asal Katalonia tersebut menegaskan adanya perubahan rencana secara total.

Surat kabar "Sport" mengetahui bahwa pemain sayap asal Afrika tersebut akan berangkat dari Ghana akhir pekan ini dan tiba di Barcelona pada hari Minggu, sebagai persiapan untuk bergabung dengan sesi latihan Hansi Flick yang akan dimulai pada hari Senin, 20 Juli, bertepatan dengan dimulainya persiapan untuk musim baru.

Pengumuman mendadak ini muncul di saat Barcelona terus melakukan pencarian intensif untuk striker nomor 9 yang diinginkan Flick, di mana pemain Argentina Julian Alvarez, bintang Atlético Madrid, tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Jerman tersebut dan jajaran manajemen olahraga, namun ketegangan hubungan dengan Atlético serta penolakan tegas klub tersebut untuk melepas sang pemain memaksa klub Catalan itu mencari alternatif lain.