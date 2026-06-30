Laporta mengirimkan pesan terselubung kepada Álvarez: Jelas bahwa mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan

Juan Laporta menyampaikan pesan tanpa menyebut nama, namun semua orang mengerti maksudnya; presiden Barcelona itu berbicara tentang “mewujudkan impian”, sementara Julián Álvarez menunggu di sisi lain Madrid, setelah ia memberi tahu Atlético tentang keinginannya untuk hengkang demi mewujudkan “impiannya” mengenakan seragam Blaugrana.

Dalam penampilannya saat perayaan ulang tahunnya, dan menjelang dimulainya masa jabatan keduanya secara berturut-turut sebagai presiden Barcelona, Laporta menyampaikan pesan-pesan yang sarat dengan isyarat. Ia berkata: “Jelas bahwa mimpi terwujud melalui kerja keras dan upaya untuk mewujudkannya.”

Ia menambahkan dengan nada penuh kebanggaan, menurut program Spanyol “El Chiringuito”: “Sebagian besar pemain ingin bergabung dengan Barcelona, dan hal itulah yang membuat kami bangga.”

Ketika ditanya secara spesifik mengenai para pemain yang memiliki “mimpi yang belum terwujud”, ia menjawab sambil tersenyum: “Kami berharap dapat mewujudkan mimpi para pemain yang ingin bergabung dengan Barcelona.”

Pernyataan Laporta ini muncul beberapa hari setelah penyerang Argentina Julian Alvarez, 26 tahun, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah ke Barcelona, sekaligus menegaskan bahwa ia telah memberi tahu manajemen Atlético Madrid mengenai keputusannya untuk meninggalkan klub demi mewujudkan “mimpinya”.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona tidak berniat mengurungkan niat untuk merekrut Alvarez, dan kini bola berada di tangan manajemen Katalan untuk memulai komunikasi resmi dengan Atlético serta berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Pernyataan Laporta, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Alvarez, ditafsirkan di balik layar “Camp Nou” sebagai lampu hijau… dan mimpi sang pemain Argentina itu mungkin akan segera menjadi kenyataan.