Laporta mengejek Real Madrid: Beberapa klub berada dalam kondisi tegang dan dikelola layaknya perusahaan komersial

Juan Laporta, Presiden Barcelona, menyampaikan pesan-pesan tegas kepada rivalnya Real Madrid dan presidennya, Florentino Pérez, dalam upacara pelantikannya secara resmi setelah terpilih kembali sebagai presiden klub Catalan tersebut, sambil menyiratkan bahwa apa yang terjadi di dalam klub Real Madrid mencerminkan suasana kekhawatiran dan ketegangan.

Dalam pidatonya, Laporta menyinggung peristiwa-peristiwa terkini yang dialami Real Madrid, tanpa menyebut nama klub maupun ketuanya, dengan mengatakan: “Di tempat lain, ada pihak yang mengalami ketegangan yang sangat tinggi, menggelar konferensi pers yang tidak bermakna, tampak kehilangan arah, dan terus-menerus mengulangi hal yang sama.”

Ia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Sedangkan kami memiliki proyek yang lebih stabil bersama Hans Flick, yang memimpin sekelompok pemain yang memberikan banyak harapan kepada para penggemar Barcelona, ditambah dengan kerja keras yang dilakukan Deco dalam membangun tim, sesuatu yang tidak mudah di dunia sepak bola yang terus mengalami gejolak.”

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Pesan-pesan Presiden Barcelona tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga menyinggung model kepemilikan klub, menegaskan komitmen manajemen saat ini agar Barcelona tetap dimiliki oleh para anggotanya.

Ia mengatakan: “Kami ingin Barcelona tetap menjadi klub milik para anggotanya, dan hal ini memaksa kami untuk lebih kreatif agar dapat bersaing dengan klub-klub yang dikelola sebagai perusahaan komersial.”

Kemudian ia berhenti sejenak sebelum menambahkan: “Ada beberapa klub yang belum seperti itu hingga saat ini, tetapi mereka ingin menjadi seperti itu,” sebuah pernyataan yang ditafsirkan oleh para hadirin sebagai sindiran yang juga ditujukan kepada Real Madrid.

Laporta juga menegaskan bahwa manajemen Barcelona akan terus membela klub dalam menghadapi apa yang ia gambarkan sebagai serangan berulang, sambil menambahkan: “Kami merasa kuat untuk terus membela Barcelona. Ada pihak yang tak henti-hentinya menyerang klub ini, namun siapa pun yang menargetkan Barcelona atau martabatnya akan selalu menemukan seorang presiden dan dewan direksi yang memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk membela institusi ini melawan pihak mana pun. Inilah komitmen kami.”