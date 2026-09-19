Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengungkap kisah di balik langkah klub untuk merekrut penyerang Argentina milik Atletico Madrid, Julian Alvarez, selama masa bursa transfer musim panas, sekaligus menjelaskan detail negosiasi serta sikap klub Madrid tersebut terkait kepergian sang pemain.

Laporta menyatakan, dalam pertemuan para delegasi Barcelona, bahwa klub telah mengajukan tawaran resmi senilai 100 juta euro untuk merekrut Alvarez, namun Atletico Madrid menolak untuk membahas tawaran itu sejak awal.

Presiden Barcelona itu menjelaskan bahwa Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, memberitahunya bahwa klubnya tidak ingin menjual Alvarez karena tidak memiliki pengganti yang sesuai untuk sang pemain, seraya menambahkan: "Saya katakan kepadanya bahwa jika ada alasan lain di balik penolakan kesepakatan ini, dia harus memberitahu kami, karena cara mereka menangani hal ini tidak tepat."

Ia menambahkan: "Pada akhirnya, mereka menunjukkan wajah asli mereka dengan mengakui bahwa mereka akan menjual sang pemain ke klub mana pun kecuali Barcelona."

Laporta menjelaskan: "Saya punya penjelasan atas apa yang terjadi, tetapi saya tidak akan membicarakannya secara terbuka, karena saya tidak memiliki bukti atas hal itu," seraya menegaskan bahwa berkas Alvarez kini telah menjadi masa lalu, dan bahwa Barcelona merasa puas dengan susunan pemain mereka saat ini, sambil memuji kerja yang dilakukan oleh direktur olahraga, Deco.

Dalam konteks lain, Laporta mengkritik banyaknya jeda internasional, karena menurutnya hal itu memengaruhi ritme Barcelona dan menambah beban para pemain, seraya menyebutkan bahwa Hansi Flick telah membicarakan dengannya tentang kerugian yang ditimbulkan oleh jeda-jeda tersebut, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya turnamen internasional.

Presiden Barcelona itu menjadikan apa yang terjadi pada Raphinha musim lalu sebagai contoh, dengan menjelaskan bahwa sang pemain berada dalam kondisi baik sebelum mengalami cedera, setelah rangkaian pertandingan dan perjalanan jauh, meski staf teknis telah memperingatkan bahaya cedera yang mungkin dialaminya.