Laporta meledak: Álvarez tidak membicarakan Barcelona... dan kami tidak akan bergantung pada belas kasihan Atlético

Juan Laporta, presiden FC Barcelona, membela pemain asal Argentina Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid, setelah pemain tersebut mendapat kritikan dari klub dan suporternya, menyusul pernyataan terbarunya terkait Piala Dunia 2026.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang, demi mewujudkan mimpinya, setelah kemenangan 2-0 atas Austria pada pertandingan kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Pernyataan penyerang asal Argentina itu memicu kemarahan klub Atlético Madrid, yang kemudian menegaskan bahwa Álvarez akan tetap bersama tim pada musim depan, serta menolak keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer musim panas.

Laporta menanggapi hal ini dalam pernyataan yang dilansir surat kabar “Sport” dariCatalunya, di mana ia mengatakan: “Julian (Álvarez) tidak berbicara tentang Barcelona, tetapi ia memberikan gambaran tentang keinginannya untuk pindah klub.”

Ia menambahkan: “Alvarez selalu menjadi incaran Barcelona, bahkan sebelum ia pindah ke Manchester City, namun kami tidak mampu menyelesaikan kesepakatan secara finansial pada saat itu.”

Ia melanjutkan: “Saya telah berbicara dengan Atlético Madrid, dan Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu bahwa (Álvarez) ingin bergabung, dan dengan segala hormat, kami memberi tahu mereka bahwa ada tawaran yang masuk, namun mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak ingin menjualnya karena tidak memiliki pengganti.”

Dia melanjutkan: “Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap tepat, tetapi kami tidak akan bergantung pada kemauan Atlético. Mereka tahu keinginan kami; jika mereka ingin menyelesaikan kesepakatan ini, itu bagus, tetapi tawaran ini tidak berlaku selamanya.”

Presiden Barcelona juga berbicara mengenai pengaduan yang diajukan Atlético Madrid terhadap klub Catalan tersebut kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan Federasi Sepak Bola Internasional, terkait Julián Álvarez.

Laporta mengatakan terkait hal ini: “Saya tidak tahu apa dasar strategi mereka. Kami telah melakukan banyak kesepakatan dengan Atlético tanpa masalah. Mungkin kesepakatan ini lebih sensitif, tetapi tawaran kami bagus.”

Dia melanjutkan: “Kami sedang berupaya keras dengan tawaran yang akan kami pertahankan hingga waktu yang kami anggap tepat, dan saya berharap Atlético Madrid mempertimbangkan kembali dan menerima tawaran tersebut. Jika mereka tidak melakukannya, kita lihat saja apa yang akan kami lakukan.”

Dia menyimpulkan: “Adapun soal melapor ke FIFA dan UEFA, saya tidak tahu apa alasannya, tetapi ada orang-orang yang ingin menimbulkan masalah.”