Laporta Kirim Pesan untuk Real Madrid Usai Kejutan El Clasico

Juan Laporta, presiden Barcelona, meninggalkan Stadion Spotify Camp Nou dengan perasaan sangat bahagia, usai kemenangan telak yang diraih klub Catalan itu atas rival mereka Real Madrid dengan skor 7-0 di Liga Spanyol Wanita.

Presiden Barcelona itu memuji penampilan yang disuguhkan para pemain, dan secara khusus, rekor baru jumlah penonton di Liga Spanyol Wanita.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Laporta, di mana ia berkata, "Ini adalah pertandingan yang luar biasa dan sebuah pertunjukan sepak bola. Kami bangga memecahkan rekor jumlah penonton di Liga Spanyol Wanita."

Presiden Barcelona itu juga tak lupa memuji penampilan tim Madrid meski dengan hasil yang besar, seraya menjelaskan, "Real Madrid selalu menjadi pesaing besar, dan kami masih memiliki tim yang memiliki daya saing tinggi. Mereka bermain sangat baik, dan kami beruntung dalam sentuhan akhir."

Laporta juga membagikan pujiannya kepada staf teknis dan manajemen olahraga, di mana ia menyoroti kerja yang dilakukan para pemain, pelatih, dan Xavi Puig, yang bertanggung jawab atas sektor sepak bola wanita, demi menjaga level tim meski ada perubahan besar yang terjadi pada susunan pemainnya.

Laporta menuturkan, "Mereka berhasil membentuk tim yang memiliki daya saing tinggi. Para pemain yang menciptakan sebuah era telah pergi, dan datang pemain-pemain lain yang akan menciptakan era baru."

Laporta juga ingin memuji respons para suporter setelah badai yang memaksa pertandingan ditunda selama dua jam.

Ia berkata, "Orang-orang memberikan respons setelah curah hujan yang sangat besar kemarin. Dan untungnya, tidak ada bencana yang terjadi."

Presiden Barcelona itu menegaskan bahwa tim wanita terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tim terbaik di dunia, dengan menyebutkan, "Kami adalah juara Eropa. Kami memenangkan liga, piala, Piala Super, dan Liga Champions Eropa. Kami berada di jalur yang benar dan terus bekerja dengan pendekatan yang tepat."

Laporta menyoroti sulitnya mempertahankan posisi di puncak sepak bola, dengan berkata, "Hal yang sulit adalah terus bertahan di puncak. Kami memenangkan empat gelar Liga Champions Eropa dalam enam musim terakhir, dan ini adalah hal yang sangat mencolok."

Di penghujung ucapannya, presiden Barcelona itu memuji para pemain dan cara mereka merayakan kemenangan, dengan berkata, "Mereka merayakan dengan cara yang tak dilakukan siapa pun, dan sungguh luar biasa betapa murah hatinya mereka dalam hal ini."



