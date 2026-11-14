Laporta: Kesuksesan Barcelona Tidak Diukur dari Gelar, dan Inilah yang Membedakan Yamal dari Messi

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Juan Laporta, presiden Barcelona, menegaskan bahwa Lamine Yamal adalah pemain jenius yang memiliki kemampuan teknis luar biasa, seraya menuturkan bahwa kematangan dan pemahamannya terhadap sepak bola di usia muda menjadikannya pemain yang semakin istimewa.

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Surat kabar "De Telegraaf" asal Belanda menerbitkan wawancara dengan Laporta, yang saat ini berada di New York untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara edisi ketiga peringatan Johan Cruyff, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu di kota Amerika tersebut.

Acara ini, yang telah diselenggarakan di kota Sitges pada dua edisi sebelumnya, bertepatan dengan pertandingan penghormatan bagi legenda Ajax dan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Stadion Johan Cruyff Arena, dengan partisipasi para legenda kedua klub, untuk memperingati sepuluh tahun wafatnya Cruyff.

Pertandingan persahabatan di Amsterdam ini bersifat amal, di mana hasilnya diperuntukkan bagi Yayasan Barcelona dan Yayasan Johan Cruyff.

Selama wawancara, yang dilakukan tidak lama sebelum keberangkatannya ke New York, presiden Barcelona berbicara tentang keterkaitan sejarah antara kedua klub, serta menyinggung perbandingan yang ia sebut tak terelakkan antara Cruyff, Messi, dan Lamine Yamal.

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Presiden Barcelona menunjukkan ambisi besar terkait target klub, dengan mengatakan: "Di Barcelona, ambisi kami selalu berjuang demi seluruh gelar, dan itu adalah ekspektasi yang berakar dalam di sejarah dan identitas kami. Target kami adalah tetap berada dalam persaingan hingga saat terakhir di LaLiga, Liga Champions Eropa, dan Copa del Rey."

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Ia melanjutkan: "Namun, kesuksesan tidak diukur hanya dengan gelar, cara kami bermain juga memiliki arti besar. Kami menginginkan tim yang mencerminkan identitas sepak bola kami melalui sepak bola yang menarik, ofensif, dan berani, agar para anggota dan suporter kami merasa bangga."

Perbandingan Messi, Cruyff, dan Yamal

Laporta menuturkan bahwa mengembangkan bakat-bakat muda dan terus mempromosikan para pemain dari akademi La Masia merupakan dua tolok ukur utama bagi keberhasilan proyek klub, sambil mencontohkan bintang tim masa lalu dan saat ini, Lionel Messi dan Lamine Yamal, yang keduanya lulus dari akademi tersebut.

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Laporta menganggap perbandingan antara Messi, Lamine Yamal, dan Johan Cruyff sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi ia menegaskan bahwa masing-masing memiliki kekhasannya sendiri serta era tempat mereka berada.

Ia menambahkan: "Masing-masing dari mereka unik dan berasal dari era yang berbeda. Lionel meninggalkan jejaknya pada satu generasi penuh, sedangkan Johan mengubah sejarah sepak bola dan Barcelona."

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Ia menambahkan tentang Lamine Yamal: "Ia layak mendapatkan kesempatan untuk menulis sejarahnya sendiri dan membangun warisan pribadinya. Ia adalah seorang jenius dan pemain yang sangat luar biasa, memiliki potensi teknis yang menakjubkan, kreativitas, dan kemampuan luar biasa untuk menggiring serta melewati para lawan. Dan yang membuatnya semakin istimewa adalah kematangan dan pemahamannya terhadap permainan di usia yang sangat muda."

Presiden Barcelona menyatakan kebanggaannya atas lahirnya pemain dengan potensi seperti ini dari akademi La Masia, sambil menjelaskan bahwa Yamal mewujudkan nilai-nilai klub, identitasnya, dan filosofi sepak bolanya.

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Ia melanjutkan: "Kami merasa sangat bangga karena pemain dengan levelnya lulus dari La Masia, dan ia merepresentasikan nilai-nilai Barcelona, identitasnya, dan filosofi sepak bolanya. Tanggung jawab kami adalah melindunginya dan mendampinginya selama perkembangannya, serta menyediakan lingkungan olahraga yang tepat di sekelilingnya agar ia mampu memanfaatkan potensi besarnya."

Ia menutup pembicaraannya tentang pemain tersebut dengan mengatakan: "Sebagai presiden klub, saya merasa sangat bangga pada Lamine, baik sebagai pemain sepak bola maupun sebagai pribadi."