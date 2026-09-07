Dalam langkah baru yang menegaskan besarnya tekanan finansial yang ditimbulkan oleh proyek renovasi Stadion Camp Nou, klub Barcelona memutuskan untuk kembali ke pasar obligasi melalui penerbitan gelombang baru berjumlah besar senilai 210 juta euro, langkah yang akan dimintakan persetujuannya oleh dewan direksi kepada rapat umum biasa.

Klub menjelaskan dalam pernyataannya bahwa tindakan ini menjadi perlu mengingat adanya jeda waktu yang memengaruhi arus kasnya, yaitu berupa dimulainya pembayaran biaya-biaya finansial yang terkait dengan proyek "Espai Barça" sebelum operasional penuh Stadion Spotify Camp Nou dan pendapatan yang dinantikannya benar-benar rampung.

Penerbitan baru ini, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", hadir untuk melengkapi paket obligasi yang sudah ada yang diterbitkan klub pada tahun 2021 dan 2024, yang dikenal dengan obligasi media.

Klub mengungkap bahwa separuh dari nilai penerbitan baru ini, yakni setara dengan 105 juta euro, sudah ditawarkan pada Juli 2026 dengan suku bunga sebesar 5,14% di tengah permintaan kuat dari para investor, sementara klub berencana menyelesaikan penawaran tahap kedua yang tersisa selama bulan Oktober atau November mendatang.

Obligasi ini memiliki keistimewaan berupa prioritas pembayaran atas pendapatan siaran televisi, sehingga menjadikannya sebagai jaminan tingkat pertama atas rekening tempat pendapatan ini disimpan, dan hal itu memberinya daya tarik besar bagi para investor.

Barcelona juga menjelaskan mekanisme pembayaran, di mana obligasi media dibayarkan sebagian selama beberapa tahun mulai dari tahun keenam, dan sebagian lagi saat jatuh tempo pinjaman setelah sepuluh tahun, sehingga rata-rata biaya utang yang diterbitkan antara tahun 2021, 2024, dan 2026 mencapai angka 3,36%.

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Perusahaan Goldman Sachs bertugas mengatur kesepakatan ini yang akan ditutup bersama para investor institusional untuk jangka panjang, sementara diperkirakan pula klub akan melakukan pembiayaan ulang atas jatuh tempo Oktober 2026 dan Oktober 2027, yang masing-masing berjumlah sekitar 30 juta euro, dalam kerangka restrukturisasi utangnya untuk menjamin stabilitas proyek terbesar dalam sejarahnya.