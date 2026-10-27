Juan Laporta, presiden Barcelona, menggambarkan kekalahan dari Real Madrid di El Clasico Liga Spanyol sebagai pukulan telak, sembari menegaskan bahwa klub tetap berpegang pada ambisinya untuk bersaing memperebutkan gelar. Ia juga membela sang pelatih, Hansi Flick.

Laporta berkata, dalam perbincangannya dengan jaringan "Movistar" pada acara penganugerahan Ballon d'Or: "Ini adalah pukulan telak bagi para suporter, tetapi sang pelatih sudah memahami apa yang terjadi. Kami tidak mampu menampilkan gaya permainan kami, dan kami harus menerima hal itu. Real Madrid memiliki serangan balik yang sangat kuat. Bagaimanapun, kami masih berada di puncak klasemen, dan kami menyadari bahwa persaingan adalah perlombaan panjang. Ambisi kami tidak berubah."

Presiden Barcelona itu juga berbicara tentang Hansi Flick, dengan mengatakan: "Dia adalah pelatih yang ideal untuk Barcelona. Dia mengenal sistem kami, dan dia adalah pengagum Johan Cruyff. Itulah sebabnya kami memilihnya, meskipun setiap pelatih memiliki sentuhan khasnya sendiri. Flick lebih menyukai permainan vertikal, dan kami sangat menikmati gaya ini. Hasil berbicara dengan sendirinya."

Ia menambahkan: "Tujuan kami adalah memenangi Liga Spanyol, dan berupaya dengan penuh kerendahan hati untuk meraih gelar Liga Champions Eropa, kompetisi yang masih sulit kami taklukkan. Hansi tahu apa yang disukai para penggemar Barcelona, yaitu gaya permainan yang berpijak pada tiga pilar: penguasaan bola, penempatan posisi, dan pressing. Kami juga mengandalkan jebakan offside, dan itu membuahkan hasil yang baik, meskipun membuat kami menderita."

Sebelum mengetahui hasil acara Ballon d'Or, Laporta membela peluang Lamine Yamal untuk memenangi penghargaan itu, dengan mengatakan: "Kami yakin dia layak mendapatkannya. Jika Anda melihat nama-nama yang diajukan, yakni tiga orang, maka saya rasa Lamine layak menang berkat bakatnya dan gelar-gelar yang telah ia raih. Dia sangat bersemangat."



