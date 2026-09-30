Juan Laporta, presiden Barcelona, berbicara secara terus terang mengenai negosiasi yang berlangsung pada akhir Agustus lalu dalam upaya merekrut Lautaro Martinez, kapten Inter Milan.

Meski direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya sudah mengungkap sejumlah rincian pembicaraan tersebut, Laporta sendiri menegaskan bahwa kontak itu memang terjadi dan menjelaskan bagaimana situasi tersebut berkembang. Ia mengatakan kepada surat kabar "Corriere dello Sport": "Dia pemain yang luar biasa, dan kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendatangkannya dengan cara apa pun. Karena itu, saya menghubungi presiden Marotta, lalu ia memberi tahu saya bahwa pemain itu tidak untuk dijual."

Laporta menuturkan, sebagaimana dikutip surat kabar Catalan "Sport", bahwa Lautaro sebenarnya terbuka terhadap ide kepindahan tersebut, namun ia menjelaskan bahwa mereka mengurungkan niat sebagai bentuk penghormatan kepada Inter Milan dan presidennya.

Ia melanjutkan: "Inter mengatakan 'tidak', dan kami menyadari bahwa keputusan akhir soal kepergiannya tidak berada di tangan pemain, karena klub ingin mempertahankannya. Oleh karena itu, dan sebagai penghormatan kepada Beppe Marotta yang sangat saya hargai, kami berhenti berupaya mendatangkannya, dan urusan itu pun berakhir sampai di situ."

Presiden klub Blaugrana itu juga berbicara tentang Cesc Fabregas, pelatih Como, yang kontraknya memuat klausul penalti yang memungkinkan Barcelona merekrutnya jika klub menginginkannya.

Laporta menyebutkan bahwa klub Catalan itu mengikuti perjalanan kariernya sebagai pelatih dari dekat, tetapi tidak akan ada perubahan apa pun pada jajaran staf teknis dalam waktu dekat. Ia berkata: "Dia adalah salah satu putra klub, dan kami sangat gembira dengan kesuksesan yang ia raih bersama tim Como; ia benar-benar layak mendapatkannya. Kami menantikan kepulangannya ke Stadion 'Camp Nou'."

Ia menambahkan: "Fabregas memahami mentalitas dan visi Barcelona lebih dari siapa pun. Ia tumbuh di sini dan tempat ini akan selamanya menjadi rumahnya, dan kami mengagumi gaya sepak bolanya. Meski demikian, saat ini kami memiliki pelatih hebat, yaitu Flick, dan kalian sudah menyaksikan apa yang mampu ia raih."

Laporta mengungkapkan kebahagiaannya yang besar terhadap proyek olahraga tim Blaugrana, sembari menegaskan bahwa Barcelona kini benar-benar telah sejajar dengan klub-klub besar dunia dari sisi olahraga. Ia berkata: "Kami kembali menarik perhatian dunia, dan pelatih ini telah memikat kami serta meraih kepercayaan kami. Namun, kami mengingatkan diri kami sendiri secara internal akan pentingnya 'terbang di ketinggian rendah'; yakni tetap rendah hati dan berpijak kokoh di tanah. Tidak ada ruang untuk lengah; sebab kami harus berjuang untuk meraih segalanya."