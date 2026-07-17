Laporta: Kami akan menetapkan batas waktu akhir untuk kesepakatan Alvarez

Juan Laporta, presiden Barcelona, mengomentari kemungkinan kepindahan Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, ke Barça selama bursa transfer musim panas ini.

Laporta mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Kami telah mengajukan tawaran, dan keputusan kini ada di tangan Atlético Madrid. Pemain tersebut mengatakan ingin hengkang, namun tawaran kami tidak terbuka tanpa batas. Kami akan menetapkan batas waktu jika Atlético mengubah pendiriannya."

Presiden Barcelona itu menambahkan: “Kami telah mengajukan tawaran yang sangat bagus. Dia adalah pemain yang diinginkan oleh Hans Flick dan Deco, tetapi jika tawaran ini tidak disetujui, kami harus mencari alternatif lain.”

Ia melanjutkan: “Deco terus bekerja dengan efisien dan tenang, dan hal itu telah ia buktikan bersama Karim Ademi. Hal yang sama juga terlihat pada Anthony Gordon. Ia mencetak gol di semifinal melawan Argentina setelah melakukan aksi antisipatif. Ia adalah pemain yang cepat, pekerja keras, dan melakukan tekanan dengan baik, dan kami senang dengan kinerja Deco.”

Laporta ditanya, “Apakah ada rencana alternatif jika rencana Alvarez gagal?” Ia menjawab: “Itu hanyalah opsi-opsi lain. Direktur olahraga tidak pernah berhenti bekerja, ada beberapa opsi, dan dia harus memilih yang paling sesuai.”

Laporta mengakhiri pembicaraannya dengan mengungkapkan mimpinya agar Stadion “Spotify Camp Nou” menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030.