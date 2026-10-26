Real Madrid bersiap untuk kembali secara besar-besaran ke acara penghargaan Ballon d'Or, yang akan digelar malam ini di London.

Pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, berada dalam daftar kandidat terkuat peraih Ballon d'Or bersama Lamine Yamal, winger Barcelona, dan Harry Kane, penyerang Bayern Munich.

Menurut surat kabar "The Athletic", presiden Real Madrid, Florentino Perez, tidak akan termasuk di antara mereka yang berangkat ke London untuk menghadiri acara ini.

Delegasi Real Madrid diperkirakan akan mencakup Emilio Butragueno, direktur hubungan kelembagaan klub, Marc Cucurella, dan Yan Diomande (kandidat penghargaan Kopa untuk pemain muda terbaik), pemain Felicia Schroder, dan tentu saja Kylian Mbappe. Menurut media Inggris, para pemain Real Madrid sepenuhnya yakin bahwa penyerang Prancis itu, yang mencetak dua gol ke gawang Barcelona pada Minggu malam di Liga Spanyol (2-1), akan dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or.

Perlu dicatat bahwa presiden Barcelona, Joan Laporta, berangkat memimpin delegasi besar yang beranggotakan 23 orang menuju ibu kota Inggris, London, hari ini untuk menghadiri edisi ketujuh puluh acara penghargaan Ballon d'Or.