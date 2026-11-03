Laporta di kursi terdakwa: Bagaimana "Camp Nou" berubah dari benteng kokoh menjadi objek wisata?

Sebuah laporan media pada hari Selasa menyebutkan bahwa Barcelona tengah menghadapi krisis nyata di markasnya, "Camp Nou", yang diperkirakan akan semakin memburuk dalam waktu dekat.

Menurut surat kabar "Sport", bukan rahasia lagi bahwa Stadion Camp Nou tidak pernah dikenal sebagai stadion dengan atmosfer yang penuh gairah. Sejak pengusiran kelompok garis keras "Boixos Nois" pada awal milenium baru, yang disusul dengan kenaikan harga tiket secara bertahap - yang menyebabkan terusirnya para suporter lokal lama - stadion Barcelona pun menyambut penonton baru, di antaranya banyak turis internasional, sehingga berdampak negatif terhadap atmosfer, hal yang bisa dimaklumi.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, seiring terus ditutupnya tribun ketiga Camp Nou bagi publik akibat pekerjaan renovasi, situasinya menjadi semakin mengkhawatirkan.

Sedikit demi sedikit, topik ini menjadi perbincangan hangat di Barcelona, dan surat kabar tersebut mempertanyakan: "Apa yang sedang terjadi di tribun Stadion Camp Nou?", sembari mengkritik banyaknya jumlah turis di stadion, yang secara jelas merusak atmosfer, dengan membandingkan apa yang terjadi di tribun Camp Nou dengan stadion-stadion lain di Spanyol dan Eropa.

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Surat kabar itu menulis: "Barcelona bukan sekadar lembar data, melainkan sebuah entitas sosial tempat kecintaan pada klub diwariskan dari generasi ke generasi, dari kakek ke cucu. Keharusan untuk mencapai target finansial dan memaksimalkan pendapatan klub tidak berarti menghancurkan jiwanya", sembari menjelaskan bahwa manajemen, yang selalu berupaya meningkatkan pendapatan, turut memikul sebagian tanggung jawab.

Atmosfer "Disneyland" yang kian meningkat

Bagi banyak suporter Barcelona yang kecewa, Stadion Camp Nou telah menjadi sekadar objek wisata, mirip seperti mengunjungi Disneyland.

Dan bukan hanya para jurnalis atau suporter lokal Barcelona yang menyadari menurunnya gairah ini. Para pemain beberapa kali terlihat musim ini meminta lebih banyak dukungan dari para suporter, dan mendesak mereka dengan isyarat yang jelas.

Meski kurangnya gairah ini mungkin hanya kebetulan saat menghadapi tim-tim yang kurang kuat seperti Alaves, hal itu bisa menjadi mahal harganya pada laga-laga besar.

Dan belakangan, sudah menjadi hal yang lazim mendengar sorakan suporter tim tamu dari tribun mereka terdengar lebih kencang dibanding sorakan suporter Barcelona, dan para pemain menyadari betul masalah ini.

Selain itu, tampaknya ada masalah di "Grada d'Animació", yaitu tribun suporter di belakang gawang, satu-satunya bagian stadion yang menghadirkan atmosfer penuh gairah.

Joan Laporta, presiden Barca, memutuskan untuk menutup tribun ini pada laga melawan Alaves, menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi selama El Clasico, termasuk serangan terhadap Eduardo Camavinga, pemain Los Blancos, serta banyak sorakan hinaan yang terpantau oleh La Liga Spanyol. Menyadari risiko penutupan sebagian stadion dan potensi sanksi finansial, presiden Barcelona mengambil langkah tegas terhadap berbagai kelompok yang membentuk "Grada d'Animació", seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya.

Keputusan ini memicu perdebatan luas di Catalunya, dan perdebatan ini mungkin akan berlanjut, terlebih karena Laporta sejak awal memang bukan penggemar tribun tersebut.

Yang pasti, hal ini tidak akan memperbaiki atmosfer yang sejak awal sudah buruk di Stadion Camp Nou.