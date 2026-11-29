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Sebuah laporan media Katalonia menegaskan bahwa wasit César Soto Grado jelas bersikap lunak terhadap para pemain Real Madrid dalam laporannya mengenai pertandingan Real Madrid kontra Deportivo Alavés pada pekan ke-14 LaLiga.

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Hal itu terjadi setelah aksi protes yang mewarnai akhir pertandingan, yang sebenarnya bisa berujung pada sanksi lebih berat bagi sejumlah pemain Real Madrid, serta pelatih asal Portugal mereka, José Mourinho.

Menurut harian Katalonia Mundo Deportivo, laporan wasit justru menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda dari keluhan yang dilontarkan José Mourinho terhadap sang pengadil. Laporan itu memperlihatkan sikap lunak dalam menangani Real Madrid, baik terkait tindakan pelatih asal Portugal tersebut selama pertandingan maupun reaksi sejumlah pemain Real Madrid seusai laga.

Harian tersebut menulis: "Untuk José Mourinho, wasit mengacunginya kartu kuning pada menit ke-44, dengan alasan yang ditulisnya sebagai 'menyanggah salah satu keputusan saya melalui kata-kata, tindakan, atau gerakan tubuh'."

Mundo Deportivo menambahkan: "Wasit mengabaikan reaksi spontan pelatih asal Portugal itu setelah kartu dikeluarkan, padahal tindakan tersebut bisa membuatnya diusir."

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Harian itu melanjutkan: "Menit-menit setelah pertandingan berakhir juga diwarnai protes keras, tak lama setelah wasit memutuskan membatalkan penalti untuk Jude Bellingham."

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Enam pemain mengerumuni wasit di lingkaran tengah lapangan, sehingga Mejía Dávila, delegasi Real Madrid di stadion sekaligus mantan wasit, terpaksa masuk ke lapangan.

Kelompok itu terdiri dari Bernardo Silva, Carlos Espí, Kylian Mbappé, dan Ibrahima Konaté, sebelum kemudian Arda Güler dan Thibaut Courtois ikut bergabung.

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Meski diprotes sedemikian rupa, wasit hanya mengacungkan kartu kuning kepada pemain asal Portugal, Bernardo Silva.

Dalam laporan wasit, alasan kartu kuning tersebut tertulis: "Menyanggah salah satu keputusan saya melalui kata-kata."

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Harian tersebut menilai bahwa, melihat situasinya, wasit sebenarnya bisa mengeluarkan lebih banyak kartu kuning, bahkan mungkin mengusir salah satu pemain.

Pukulan Telak dalam Persaingan Gelar

Real Madrid menerima pukulan telak dalam persaingan memperebutkan gelar juara Liga Spanyol setelah takluk 1-2 dari Deportivo Alavés di kandang sendiri. Hasil ini membuat Real Madrid menyia-nyiakan peluang untuk mendekati puncak klasemen.

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Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan 10 kemenangan beruntun Real Madrid di semua kompetisi, sekaligus menjadi kekalahan kandang pertama mereka musim ini. Hasil itu menambah tekanan terhadap José Mourinho, terlebih karena timnya tertinggal dalam perebutan posisi teratas.

Alavés berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah. Toni Martínez membuka keunggulan pada menit ke-22 setelah memanfaatkan umpan balik yang keliru dari Dean Huijsen kepada kiper Thibaut Courtois, sebelum Ángel Pérez menambah gol kedua pada menit ke-61.

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Real Madrid berusaha bangkit pada menit-menit akhir dan Kylian Mbappé sukses memperkecil ketertinggalan, tetapi upaya tim tidak menghasilkan gol penyeimbang. Alavés pun pulang membawa kemenangan berharga dari Stadion Santiago Bernabéu.

Seusai pertandingan, Mourinho mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa timnya kurang bugar secara fisik dan tidak mampu menghadapi gaya bertahan yang diterapkan lawan sebagaimana mestinya.

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Ia menjelaskan bahwa Alavés menutup ruang bagi para pemainnya dan mengandalkan transisi serangan cepat, sehingga timnya kesulitan menembus pertahanan lawan dan mencapai kotak penalti.

Pelatih asal Portugal itu juga menyebut bahwa keputusan taktisnya selama pertandingan tidak memberikan dampak yang diharapkan, terutama pergantian pemain yang dilakukannya untuk meningkatkan efektivitas serangan. Menurutnya, timnya menguasai bola dalam waktu lama, tetapi tidak mampu mengubah penguasaan bola menjadi peluang nyata.