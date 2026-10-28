Laporan wasit mengungkap detailnya: sanksi dijatuhkan kepada Barcelona usai insiden El Clasico

Komite Disiplin Federasi Sepakbola Spanyol menjatuhkan denda kepada Barcelona terkait insiden pelemparan benda dari tribune selama laga El Clasico melawan Real Madrid, yang digelar pada Minggu lalu di Stadion Spotify Camp Nou.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", komite tersebut merujuk pada Pasal 117 peraturan disiplin, yang menetapkan denda hingga 602 euro bagi klub yang bertanggung jawab atas pelanggaran ringan terkait gangguan ketertiban selama pertandingan, sementara nilai akhir denda yang dijatuhkan kepada klub Catalan itu belum diumumkan.

Dua botol menghentikan permainan

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-87 pertandingan, bersamaan dengan selebrasi para pemain Real Madrid atas gol kedua Kylian Mbappe, ketika tribune sisi utara menyaksikan pelemparan beberapa benda ke arah lapangan, di antaranya sebotol air mineral dan sebotol lainnya berisi air bersoda, sesuai dengan yang tertera dalam laporan wasit pertandingan Martinez Munuera.

Insiden itu memaksa wasit menghentikan sementara pertandingan, untuk menyampaikan peringatan melalui pengeras suara dan meminta para penonton agar tidak mengulangi tindakan semacam itu.

Meski tidak ada satu pun benda yang dilemparkan itu mengenai para pemain, insiden tersebut dicatat dalam laporan pertandingan dan diteruskan ke Komite Disiplin untuk ditinjau dan diambil keputusan yang sesuai.

Pasal 117 menetapkan batas maksimal denda

Komite dalam keputusannya merujuk pada Pasal 117, yang berkaitan dengan pelanggaran ringan terkait gangguan ketertiban, yang menetapkan sanksi kepada klub yang bertanggung jawab berupa denda hingga 602 euro, apabila insiden yang terjadi dalam pertandingan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan sesuai peraturan disiplin.

Dengan demikian, komite menempatkan insiden tersebut dalam kategori pelanggaran ringan, dengan menetapkan 602 euro sebagai batas maksimal denda, tanpa mengungkapkan jumlah yang sebenarnya harus dibayar oleh Barcelona.