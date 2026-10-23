Laporan wasit pertandingan Al Nassr melawan Al Faisaly di Liga Roshn Arab Saudi menyelesaikan perdebatan seputar keabsahan gol yang dicetak bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Al Nassr menang atas Al Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, dalam pekan kesebelas Liga Roshn.

Pertandingan tersebut menyaksikan ketajaman Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol kedua bagi Al Nassr pada menit ke-49, setelah ia mengubah arah umpan silang yang dikirimkan rekan senegaranya, Joao Felix, dari sebuah tendangan bebas ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Namun, sejumlah pengguna media sosial memicu perdebatan, setelah mereka menganggap bahwa gol itu tercipta melalui bek Al Faisaly yang salah memasukkan bola ke gawangnya sendiri, dan bukan melalui bintang Portugal tersebut.

Jurnalis Arab Saudi, Ali Al Anzi, menyelesaikan perdebatan seputar hal ini melalui akun pribadinya di situs "X", di mana ia menegaskan bahwa wasit pertandingan mencatatkan gol kedua dalam laporannya atas nama Cristiano Ronaldo.

Wasit pertandingan membenarkan apa yang dipublikasikan situs resmi Liga Roshn Arab Saudi, yang juga mencatatkan gol tersebut atas nama "Roket Madeira".

Gol ini dianggap sangat penting bagi kapten Al Nassr, karena merupakan gol ke-982 dalam kariernya, sehingga ia hanya berjarak 18 gol lagi untuk menjadi pemain pertama yang mencapai angka 1.000 gol dalam sejarah sepak bola.