Laporan timnas Belanda melawan Jepang: Crysencio Summerville dan Frenkie de Jong tampil gemilang, satu-satunya yang kurang memuaskan

Timnas Belanda telah memulai langkahnya di Piala Dunia. Dalam laga pembuka melawan Jepang, permainan sempat berjalan sangat tersendat-sendat, dan tim asuhan Ronald Koeman harus puas dengan hasil imbang 2-2. Voetbalzone memberikan penilaian berupa nilai bagi setiap pemain Oranje yang bermain setidaknya selama 45 menit.

Babak pertama berjalan sangat lambat, dengan hampir tidak ada momen menegangkan di kedua gawang. Satu-satunya pemain yang menonjol secara positif adalah Frenkie de Jong. Gelandang pengatur permainan ini mengendalikan sepenuhnya lini tengah, karena Ryan Gravenberch ditempatkan lebih ke depan daripada biasanya. De Jong sesekali terlibat dalam penguasaan bola, namun ia terutama menonjol melalui beberapa intersepsi agresif.

Donyell Malen bekerja keras, dua kali mengancam gawang Zion Suzuki, tetapi sekali lagi ia tidak benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Statis, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan barisan depan Oranje. Membosankan, itulah yang paling cocok untuk menggambarkan seluruh timnas Belanda.

Justru dua pemain yang hingga saat itu bermain paling tidak beruntung, mencetak gol 1-0 Belanda tak lama setelah babak kedua dimulai. Gravenberch memberikan umpan silang yang luar biasa kepada Virgil van Dijk, yang menyundul bola dengan sempurna ke sudut jauh. Sejenak sepertinya segalanya berjalan lancar, tetapi dalam sekejap skor kembali imbang.

Setelah momen kelengahan di pertahanan Oranje, Keito Nakamura yang mencetak gol. Namun, beberapa menit kemudian ada momen magis dari Crysencio Summerville: setelah umpan halus dari Gravenberch—yang memberikan assist keduanya—pemain sayap itu menendang dengan kaki kirinya melalui tiang gawang: 2-1.

Di fase akhir, Koeman melakukan pergantian pemain yang semakin defensif, namun hal itu justru membuat Jepang semakin mendekati gol penyama kedudukan. Gol itu pun tercipta pada menit ke-89. Bart Verbruggen kembali tidak luput dari kesalahan. Sebuah pukulan telak bagi timnas Belanda, yang tak diragukan lagi mengharapkan hasil lebih baik di laga pembuka Piala Dunia.

Laporan Oranje:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6