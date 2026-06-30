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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Laporan tim nasional Belanda: Verbruggen tampil gemilang meski adu penalti gagal, 5 pemain mendapat nilai kurang

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup

Tim nasional Belanda kalah dari Maroko melalui adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia. Voetbalzone memberikan nilai penilaian kepada setiap pemain yang bermain setidaknya selama 45 menit di lapangan.

Pada babak pertama, Belanda nyaris tidak menciptakan ancaman. Hanya Micky van de Ven yang mampu memaksa Yassine Bounou melakukan penyelamatan melalui tendangan jarak jauh. Di sisi lain, Maroko justru menciptakan sejumlah peluang; pemain terbaik Bart Verbruggen harus melakukan dua kali penyelamatan atas upaya Achraf Hakimi dan Neil El Aynaoui.

Di babak kedua, ia kembali melakukan penyelamatan saat Maroko nyaris mencetak gol langsung dari tendangan sudut. Namun, penyelamatan terindah masih akan datang, karena di babak perpanjangan waktu, Verbruggen mempertahankan Oranje dengan cara yang sungguh luar biasa. Kiper ini menepis tendangan Soufiane Rahimi dengan lututnya dan hampir menjadi pahlawan. Namun, dalam adu penalti, Verbruggen tidak bisa menonjol: penalti kedua Rahimi awalnya ia hentikan, tetapi sayangnya bola justru masuk ke gawangnya sendiri. Meskipun demikian, Verbruggen mendapat nilai 8.

Jan Paul van Hecke, salah satu pemain yang menonjol di kubu Oranje saat melawan Tunisia (3-1), kembali tampil mengesankan saat menghadapi Maroko. Saat menguasai bola, ia melakukan sejumlah aksi bagus dan juga tampil solid dalam bertahan.


World Cup
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Canada
CAN
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Morocco
MAR

Laporan Tim Oranje:

Bart Verbruggen 8

Denzel Dumfries 5

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 4,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 5

Ryan Gravenberch 6,5

Crycensio Summerville 7,5

Brian Brobbey 5

Cody Gakpo 6


Ronald Koeman 2

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