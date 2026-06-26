Laporan tim nasional Belanda: Jan Paul van Hecke tampil gemilang melawan Tunisia, satu penilaian kurang memuaskan

Tim nasional Belanda telah memastikan diri sebagai juara Grup F di Piala Dunia pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Terutama berkat awal yang sangat cepat, Oranje dengan mudah mengalahkan Tunisia: 1-3. Voetbalzone memberikan nilai penilaian kepada setiap pemain yang bermain setidaknya selama 45 menit di lapangan.

Awal pertandingan Oranje bisa dikatakan sangat mengesankan, karena dalam waktu 7 menit skor sudah menjadi 0-2. Brian Brobbey, sama seperti saat melawan Swedia, menjadi pusat perhatian dan berperan besar dalam keunggulan tersebut. Berkat kehadirannya, Ellyes Skhiri mencetak gol bunuh diri, dan beberapa menit kemudian sang penyerang sendiri yang mencetak gol kedua.

Setelah itu, performa timnas Belanda langsung merosot dengan cepat. Tim tersebut seolah-olah merasa puas dengan keunggulan tersebut dan menurunkan tempo permainan secara drastis. Hal itu belum menimbulkan konsekuensi hingga babak pertama berakhir, namun setelah jeda, Oranje justru mendapat balasan yang pahit. Lagi-lagi gol balasan tercipta dari tendangan sudut: kali ini Tijjani Reijnders, yang memang sudah tidak dalam performa terbaiknya, dengan mudah dikalahkan di udara oleh Hazem Mastouri.

Jan Paul van Hecke, salah satu pemain yang menonjol di kubu Oranje, untungnya segera mampu mengembalikan keadaan. Dari tendangan sudut, bek tersebut berhasil menyundul bola dengan cerdik dan upayanya terbukti tak terbendung oleh pertahanan Tunisia. Itu adalah gol pertama Van Hecke untuk timnas Belanda. Dengan skor 1-3, tim asuhan Ronald Koeman dapat mengakhiri pertandingan dengan nyaman.

Laporan Tim Oranje:

Bart Verbruggen 6

Denzel Dumfries 7

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 6

Frenkie de Jong 6,5

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5

Donyell Malen 6,5

Brian Brobbey 7

Cody Gakpo 5,5