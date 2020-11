Laporan Pertandingan: Newcastle United vs Chelsea

The Blues naik ke puncak klasemen untuk sementara waktu setelah meraih kemenangan di St. James Park

naik ke puncak klasemen Liga Premier usai merebut kemenangan 2-0 atas di St. James Park, Sabtu (21/11) malam WIB. Gol bunuh diri Federico Fernandez dan tambahan dari Tammy Abraham tak mampu dibalas hingga akhir laga.

Raihan 18 poin The Blues sejatinya sama dengan , tetapi The Foxes kalah dalam hal produktifitas meski mengantongi satu laga yang belum dimainkan kontra , Senin (23/11) dini hari WIB. Sementara The Magpies tertahan di peringkat 13 dengan 11 angka.

Susunan Pemain

Newcastle United XI: Karl Darlow; Javier Manquillo, Federico Fernandez, Jamaal Lascelles (c), Ciaran Clark, Jamal Lewis; Jacob Murphy, Isaac Hayden, Sean Longstaff, Allan Saint-Maximin; Joelinton.

Chelsea XI: Edouard Mendy; Reece James, Kurt Zouma, Antonio Rudiger, Ben Chilwell; Mateo Kovacic, N'Golo Kante (c), Mason Mount; Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Timo Werner.

Ringkasan

Jalannya Pertandingan

4' - Werner berhasil mengejar sodoran Kante dan melepaskan tembakan kaki kiri mendatar. Tetapi Darlow berhasil menepisnya ke sisi gawang.

9' - Ziyech kembali menunjukkan umpan silang tajam ke kotak penalti lawan. Abraham menyambut bola tetapi lagi-lagi Darlow melakukan penyelamatan gemilang.

10' - GOAL! Fernandez tak sengaja mendorong bola ke gawang sendiri saat coba menghentikan umpan silang Mount. Tekanan dari Chilwell tak dianggap VAR sebagai pelanggaran, gol disahkan sang pengadil!

STATISTIK: Tidak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol bunuh diri di Liga Premier sejak Federico Fernandez menjalani debutnya bersama Newcastle United pada Agustus 2018 - lima, dan ini telah sejajar dengan Lewis Dunk dari dan Hove Albion.

24' - Umpan silang James begitu tajam, namun Werner gagal meraihnya. Bruce perlu memikirkan taktiknya jika ingin menyamakan angka.

28' - Kovacic salah memberikan umpan dan Newcastle langsung melancarkan serangan balik. Joelinton melihat Mendy tak berada dalam posisinya, tetapi tembakan spekulasinya terlalu lemah dan melebar dari gawang.

30' - MUSTAHIL! Werner melewatkan kesempatan emas di muka gawang. Tembakannya melebar. Ini kali kedua penyerang Jerman tersebut melewatkan peluang emas dalam dua laga terakhir!

35' - Saint-Maximin memberikan ancaman serius di kotak penalti Chelsea, tetapi Zouma dan Rudiger memaksanya kehilangan ruang tembak. Bola berhasil diblok dan hanya hasilkan sepak pojok.

40' - Setelah memberikan kesempatan bagi Abraham di awal laga, umpan-umpan silang Ziyech tak terlalu menghadirkan ancaman. Darlow berhasil mengamankan setiap ancaman.

HT: Newcastle United 0-1 Chelsea

48' - Kehadiran Schar membuat Newcastle tampak bersemangat di awal babak kedua, tetapi belum ada peluang tercipta dari kubu The Magpies sejauh ini.

53' - DIUMPAN? Werner berhasil mendahului Schar untuk meraih umpan jauh Chilwell. Tetapi dirinya memilih mengumpan - yang akhirnya dipotong - daripada menembak langsung di situasi satu lawan satu!

55' - Tandukan Zouma melenceng tipis dari gawang Darlow. Kesempatan Chelsea melebarkan jarak kembali terbuang.

58' - MELAYANG! Kesalahan Rudiger memberikan Hayden kesempatan emas menyamakan angka. Tetapi tembakannya dari jarak dekat melayang dari gawang Mendy!

61' - Joelinton mendapatkan ruang di depan kotak penalti, tetapi tembakannya masih juga melayang dari gawang Mendy.

65' - GOAL! Akselerasi Werner dari area sendiri gagal dihentikan dan sodorannya berhasil dituntaskan oleh Abraham!

72' - MISTAR! Newcastle kembali mendapatkan kesempatan menipiskan angka. Tetapi sepakan jarak jauh Longstaff dihalangi tiang!

75' - DIANULIR! Walaupun berhasil mengecoh Darlow dan menceploskan bola ke gawang kosong, wasit membatalkan gol dari Werner. Ziyech terlambat mengoper bola!

78' - Umpan terobosan Kovacic berhasil dikuasai Mount, tetapi tekanan dari bek lawan membuat tembakannya melenceng.

79' - Sepakan Almiron sempat mengenai Zoum, tetapi Mendy berhasil membaca arah bola dengan tepat.

85' - Beberapa umpan silang hadir di kotak penalti Chelsea, tetapi Rudiger dan Zouma berhasil megnamankan areanya sejauh ini.

89' - Umpan silang James berhasil menemui Giroud. Namun sepakannya melebar dan hakim garis telah mengangkat bendera tanda offside.

FT: Newcastle United 0-2 Chelsea

Live Streaming Newcastle United vs Chelsea

Partai matchday kesembilan Liga Primer Inggris 2020/21 antara Newcastle United dan Chelsea akan disiarkan di Mola TV pada Sabtu (24/11) malam pukul 19:30 WIB.

Simak jadwal TV selengkapnya di sini.

Stasiun TV Mola TV LIVE streaming Mola TV

Kapan Pertandingan Newcastle United vs Chelsea?

Pertandingan Newcastle United vs Chelsea Tanggal Sabtu, 21 November 2020 Kick-off 19:30 WIB Stadion St James' Park

Prediksi Skuad Newcastle United

Newcastle masih dihantui banyak cedera. Pemain seperti Jonjo Shelvey, Martin Dubravka, Dwight Gayle, De Andre Yedlin, Paul Dummett, dan Matt Ritchie masih harus menepi. Begitu pula dengan Ryan Fraser yang baru saja mengalami cedera hamstring selepas membela Skotlandia.

Beruntung, tuan rumah punya kabar baik lantaran hasil tes striker andalan Callum Wilson menunjukkan bahwa ia hanya mengalami cedera hamstring ringan. Ia sudah memulihkan diri saat jeda internasional, tapi masih harus menunggu apakah ia bakal fit 100 persen di hari-H.

Posisi Perkiraan susunan tim inti Newcastle United (3-5-2) Kiper Darlow Bek Schar, Lascelles, Fernandez Gelandang Murphy, Hendrick Hayden, Longstaff, Lewis Striker Wilson, Saint-Maximin

Prediksi Skuad Chelsea

Frank Lampard memastikan, Christian Pulisic dan Kai Havertz masih belum bisa comeback di laga ini. Pulisic belum fit sepenuhnya dari cedera, sedangkan Havertz baru saja mengakhiri isolasi mandirinya setelah terkena Covid-19 dan sudah melakukan latihan mandiri.

Namun, yang lebih memusingkan Lampard adalah jadwal pertandingan ini yang sangat mepet dengan kepulangan para pemain dari tugas internasional. Ditambah dengan potensi absen Ben Chilwell yang cedera selepas membela Inggris.

Posisi Perkiraan susunan tim inti Chelsea (4-2-3-1) Kiper Mendy Bek James, Rudiger, Zouma, Alonso Gelandang Mount, Jorginho, Kante Striker Ziyech, Abraham, Werner

Preview

Jadwal superpadat menanti di depan mata. Bagi Chelsea, yang bermain di kompetisi Eropa, ini adalah periode yang amat menyusahkan.

Betapa tidak, hingga 19 Desember mendatang, Chelsea bakal bertanding setiap tiga-empat hari sekali. Dimulai dengan menghadapi tuan rumah Newcastle United pada Sabtu (21/11) siang pukul 12:30 waktu setempat, lalu berlanjut dengan laga tandang lain melawan di Liga Champions pada tengah pekan.

Segalanya terlihat tidak ideal bagi Chelsea, terlebih mayoritas pemain mereka baru saja melakoni partai internasional. Mereka nyaris tidak punya waktu istirahat. Tak heran apabila Frank Lampard sangat mengeluhkan jadwal ini.

"Kalau dilihat dari penjadwalan, bagi saya ini tidak sesuai dengan akal sehat. Ini sama sekali bukan cara optimal untuk membuat para pemain bersiap menghadapi pertandingan Liga Primer. Sangat sulit bagi kami untuk mempersiapkan pertandingan ini dalam kondisi terbaik," keluhnya.

Di atas kertas, Newcastle adalah lawan yang tidak sulit untuk ditaklukkan. Steve Bruce dan pasukannya masih belum menemukan konsistensi di awal musim ini dan tertahan di posisi ke-13. Badai cedera juga kerap menyulitkan The Magpies meraih hasil yang diinginkan.

Namun, Chelsea juga harus ingat bahwa mereka tidak punya rekor bagus di St. James’ Park dalam beberapa tahun belakangan. The Blues bahkan kalah lima kali dari tujuh kunjungan terakhir di markas Newcastle, termasuk takluk 1-0 dalam pertemuan terkini pada Januari lalu.

Harapan Chelsea untuk memperbaiki rekor pertemuan tersebut sama sekali tidak terbantu oleh jadwal mereka yang tidak bersahabat.

Prediksi: Newcastle United 1-2 Chelsea