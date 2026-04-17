Laporan Pertandingan Divisi Keuken Kampioen: ADO Den Haag menghancurkan RKC Waalwijk yang tampil buruk

Pada Jumat malam, ADO Den Haag menghancurkan RKC Waalwijk tanpa ampun, di mana Michiel Kramer yang akan hengkang mendapat penghormatan khusus sebelum pertandingan dimulai. SC Cambuur menelan kekalahan di Doetinchem, dan Vitesse (belum) menjadi juara periode keempat di Keuken Kampioen Divisie karena hasil imbang.

ADO Den Haag - RKC Waalwijk 5-1

ADO sudah unggul setelah 12 menit. Serangan yang indah diselesaikan oleh Bryan Fiabema di tiang jauh: 1-0. Setelah itu, permainan berjalan cepat. Meskipun ADO sudah menjadi juara, mereka tidak mengendurkan serangan. Setelah istirahat, tim asal Den Haag itu memperlebar keunggulan menjadi 5-0. Tim van der Leij mencetak gol menjadi 5-1 untuk RKC.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

SC Cambuur, yang sudah promosi, unggul lebih dulu lewat Jort van der Sande. Pemain internasional Bonaire itu menyundul bola tendangan bebas dari Mark Diemers ke sudut gawang. Keunggulan itu tak bertahan lama. Sepuluh menit kemudian, Nathan Kaninda mencetak gol dengan tendangan keras yang membentur bagian bawah mistar gawang setelah serangan balik yang indah. Tepat sebelum jeda, Levi Schoppema justru membawa tim tuan rumah unggul. Ia mencetak gol dari sudut yang sulit, setelah melewati kiper. Di babak kedua, Joran Hardeman bahkan mengubah skor menjadi 3-1. Ia baru masuk ke lapangan selama enam belas detik dan langsung mencetak gol.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Ferdy Druijff, yang kembali ke starting line-up, langsung menunjukkan kualitasnya pada Jumat malam di Almere. Ia mencetak gol dari jarak jauh dengan tendangan datar: 1-0. Tak lama setelah itu, Marley Dors membawa tim tuan rumah unggul 2-0 setelah serangan yang bagus. Meskipun Dordrecht akhirnya membalas melalui talenta muda Robin van Asten menjelang akhir babak pertama, hal itu tak cukup. Druijff dan Jamie Jacobs memperlebar skor setelah jeda: 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Padahal Vitesse bisa saja mengambil langkah besar menuju gelar juara fase ini, namun mereka gagal mengalahkan MVV. Di Arnhem, tim tuan rumah tampil jauh lebih baik daripada tim tamu, tetapi tidak mampu mencetak gol: 0-0. Vitesse kini tidak lagi memimpin klasemen, melainkan berada di posisi ketiga fase ini.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen membawa timnya unggul 1-0 hanya dalam waktu sepuluh menit. Penyerang ini dengan cerdik menyundul bola dari tendangan sudut ke sudut jauh gawang. Tiga menit kemudian, Siegert Baartmans membawa tim asal Tilburg ini unggul 2-0. Finn Stam, yang kembali ke starting line-up setelah cedera berkepanjangan, menentukan skor akhir di babak kedua. Ia mencetak gol dengan tendangan memutar yang indah ke sudut jauh.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Saat Anthony van der Hurk membuang peluang besar, bek kiri Koen Jansen berhasil membuka skor pada menit ke-17. Tepat sebelum jeda, Joshua Nisbet membawa Roda unggul 2-0. Ia mencetak gol dari luar kotak penalti melalui bagian dalam tiang gawang.

Namun, di babak kedua, Roda kehilangan keunggulan tersebut sepenuhnya. Romano Postema berhasil menerobos dan mencetak gol menjadi 2-1. Bahkan ketika Emmen bermain dengan sepuluh orang, mereka masih lebih unggul daripada tim tuan rumah. Pada akhirnya, Postema juga mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Tim tamu di Helmond tidak benar-benar mendapatkan apa yang mereka bayar. Gol pun tak kunjung tercipta, meski VVV-Venlo memang semakin kuat seiring berjalannya babak kedua. Namun, justru Helmond Sport yang mencetak gol dengan keras. Pemain pengganti Labinot Bajrami mencetak gol pembuka 1-0 dan Noah Makanza menggandakan keunggulan tuan rumah tak lama setelahnya. Kemenangan yang sangat dinantikan bagi para pendukung Helmond di tengah musim yang kurang memuaskan.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

Babak pertama di De Herdgang berlangsung kurang seru. Situasi berubah ketika Jong Ajax memimpin pada menit ke-60 melalui Don O'Neil, yang mencetak gol ke sudut jauh gawang. Gol tersebut sudah cukup bagi tim muda asal Amsterdam untuk meraih kemenangan, sementara Jong PSV tidak mampu membalikkan ketertinggalan tipis mereka dalam 30 menit terakhir.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

FC Eindhoven, di mana pelatih Jan Poortvliet memperpanjang kontraknya, mengalami malam yang dramatis di Utrecht. John Neeskens menyebabkan penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Rafik El Arguioui. Hanya dua menit kemudian, Tijn den Boggende menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Den Boggende yang sama mencetak gol menjadi 3-0 tak lama setelah babak kedua dimulai, sehingga Jong FC Utrecht memastikan kemenangan telak dan mudah di kandang sendiri. Di masa tambahan waktu, pemain Eindhoven Amir Bryson menerima kartu merah.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo membawa FC Den Bosch unggul pada menit kesembilan, setelah Bryan van Hove secara ceroboh memberikan penalti. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Stan Maas menggandakan keunggulan tim tamu. Mauresmo Hinoke menghidupkan kembali harapan TOP Oss hanya dua menit kemudian. Di pertengahan babak kedua, Mart Remans memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol dari jarak dekat. Karena kembang api yang dilemparkan dari luar stadion ke lapangan, derby ini sempat terhenti sejenak di fase akhir. Setelah pertandingan dilanjutkan, Van Hove, yang menjadi kambing hitam di babak pertama, mencetak gol penentu skor 3-2. Pemain pengganti Maxim Mariani menentukan skor akhir menjadi 4-2 di menit terakhir.