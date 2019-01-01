Laporan Pertandingan: Barcelona vs Alaves
Komentar()
Getty
Setelah hanya bermain imbang di El Clasico, Barcelona kembali berusaha meraih poin maksimal kala menjamu Alaves dalam lanjutan La Liga Spanyol di Camp Nou, Sabtu (21/12) malam WIB.
Barcelona XI (4-3-3): Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Arturo Vidal, Sergio Busquets, Carles Alena; Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann.
Deportivo Alaves XI (4-5-1): Fernando Pacheco; Martin Aguirregabiria, Rodrigo Ely, Ximo Navarro, Ruben Duarte; Aleix Vidal, Javier Munoz, Pere Pons, Manu Garcia, Mubarak Wakaso; Luacs Perez.