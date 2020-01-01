Laporan Pertandingan: Aston Villa Vs Manchester City
Manchester City dalam posisi mengejar peringkat kedua klasemen sementara Liga Primer Inggris yang saat ini dihuni Leicester City. Untuk mengambil alih posisi tersebut, The Citizen harus mengalahkan Aston Villa di Villa Park, Minggu (12/1) malam.
Sementara itu, Villa juga sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Langkah yang tak mudah bagi Villa tapi mereka punya modal hasil imbang melawan Leicester City, Kamis (9/1) lalu.
ASTON VILLA STARTING XI (3-5-1-1): Orjan Nyland; Ezri Konsa Ngoyo, Kortney Hause, Tyrone Mings; Ahmed El Mohamady, Danny Drinkwater, Douglas Luiz, Conor Hourihane, Neil Taylor; Jack Grealish; Anwar El Ghazi.
MANCHESTER CITY STARTING XI (3-4-1-2): Ederson; Rodrigo, Fernandinho, John Stones; Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, David Silva, Benjamin Mendy; Riyad Mahrez; Sergio Aguero, Gabriel Jesus.