Laporan penampilan tim nasional Belanda melawan Swedia: tiga pemain yang benar-benar menonjol, namun juga tiga titik lemah

Tim nasional Belanda berhasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia ini pada Sabtu malam. Di Houston, Swedia dikalahkan dengan skor telak: 5-1. Voetbalzone memberikan penilaian berupa nilai kepada setiap pemain Oranje yang bermain setidaknya selama 45 menit.

Ronald Koeman memutuskan, terutama karena pertimbangan taktis, untuk memasukkan Brian Brobbey ke dalam starting line-up menggantikan Crysencio Summerville. Akibatnya, Donyell Malen dipindahkan dari posisi penyerang ke sayap kanan.

Dan itu terbukti menjadi langkah tepat dari pelatih kepala. Oranje memulai pertandingan dengan sangat baik dan sudah unggul 2-0 setelah 17 menit pertandingan berjalan. Kedua gol tersebut dicetak oleh Brobbey, berkat umpan masing-masing dari Cody Gakpo dan Denzel Dumfries. Selain dua gol tersebut, Brobbey juga menonjol karena kerja kerasnya sebagai titik tumpu serangan.

Seiring mendekatnya babak pertama, Belanda semakin kesulitan. Lini tengah, di mana Tijjani Reijnders tampil paling tidak menonjol dan terlihat bahwa Frenkie de Jong lebih sering mencari solusi ke depan dibandingkan saat melawan Jepang, tidak selalu solid. Akibatnya, Swedia beberapa kali melakukan serangan berbahaya, tetapi berkat Jan Paul van Hecke dan terutama Bart Verbruggen, Oranje berhasil menutup babak pertama tanpa kebobolan.

Hal itu juga terjadi karena gol dari Gustaf Lagerbielke—di mana Verbruggen yang keluar dari gawangnya terlihat kurang baik—dibatalkan karena offside. Di sisi lain lapangan, terutama Malen yang bermain kurang beruntung, gagal memperlebar keunggulan.

Di babak kedua, Summerville yang masuk menggantikan Malen langsung menunjukkan pengaruhnya. Setelah aksi gemilang, ia mengoper bola kepada Dumfries, yang kemudian menyodorkan bola kepada Gakpo yang mencetak gol: 3-0. Dengan demikian, bek kanan tersebut mencatatkan assist keduanya.

Dan situasinya menjadi semakin indah. Dari serangan balik cepat, Summerville menemukan Gakpo, yang mencetak gol keduanya: 4-0. Belanda tampak nyaman, namun kebobolan gol melalui Anthony Elanga sehingga skor menjadi 4-1. Virgil van Dijk dan Micky van de Ven terlihat kurang meyakinkan dalam situasi tersebut. Skor tersebut tampaknya akan menjadi skor akhir, tetapi menjelang akhir pertandingan, Summerville mengukir penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti dengan mencetak gol: 5-1.

Laporan Tim Oranje:

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 7,5

Jan Paul van Hecke 7

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7,5

Ryan Gravenberch 7,5

Tijjani Reijnders 6

Donyell Malen 6

Brian Brobbey 8

Cody Gakpo 8,5

Crysencio Summerville 8