Laporan Pembuka Liga Premier: Laga Mudah bagi Arsenal... dan Ujian Berat bagi City dan Liverpool

Coventry City, yang baru saja promosi ke Liga Primer Inggris, akan bertandang ke markas Arsenal, juara kompetisi tersebut, dalam pertandingan pembuka musim Liga Primer Inggris.

Jaringan BBC telah merilis jadwal putaran pertama Liga Premier, di mana pembukaan musim pada Jumat, 21 Agustus mendatang, akan menandai pertandingan pertama Coventry City di Liga Premier Inggris setelah 25 tahun.

Coventry City akan menghadapi Arsenal, yang di bawah asuhan manajer Mikel Arteta berhasil meraih gelar Liga Inggris pertama mereka sejak tahun 2004.

Sedangkan Hull City, yang promosi melalui babak play-off, akan menjamu Manchester United pada Sabtu, 22 Agustus, sementara Ipswich Town akan menjamu Sunderland pada hari yang sama.

Manchester City akan memulai musimnya tanpa pelatih Pep Guardiola, di kandang melawan Bournemouth pada hari Minggu, 23 Agustus, yang juga merupakan tim yang memulai musim dengan pelatih baru, Marco Rose.

Sedangkan pertandingan pertama Liverpool di bawah kepemimpinan Andoni Iraola, yang menggantikan Arne Slot, akan berlangsung di kandang lawan melawan Newcastle pada hari yang sama.Sedangkan Chelsea akan memulai musimnya di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, dalam laga tandang melawan Fulham pada Senin, 24 Agustus, sementara Fulham juga masih terus mencari pelatih baru setelah kepergian Marco Silva.