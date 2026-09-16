







Selama hampir 30 tahun, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge bersama-sama menjadi dua sosok paling berpengaruh di FC Bayern Munchen. Tanpa Hoeneß, yang menjabat manajer, kemudian presiden dan ketua dewan pengawas, serta Rummenigge, yang menjadi wakil presiden dan kemudian CEO, tak ada yang berjalan di FCB sejak awal 1990-an.

Kebangkitan berkelanjutan Bayern menjadi salah satu klub terbesar dan tersukses di dunia tak akan terbayangkan tanpa dua mantan pemain itu. Sepanjang perjalanan panjang mereka bersama - mereka pertama kali bermain bersama pada 1974 - keduanya saling memberi pengaruh. Juga karena mereka sangat sering memiliki pandangan yang benar-benar berbeda dan kerap bertengkar secara internal (dan berulang kali berdamai lagi). Budaya perdebatan khas Bavaria menjadi bagian dari DNA klub Munchen itu, seperti halnya Mia san Mia.

Kini, keduanya disebut kembali memiliki pandangan yang sangat berbeda soal satu pertanyaan penting masa depan Bayern - dan bahkan memberikan suara berbeda dalam satu pemungutan suara penting di dewan pengawas.

Rummenigge disebut menolak memberikan suara untuk Eberl di FCB: Apa yang sebenarnya terjadi?

Seperti dilaporkan Sport1, Rummenigge disebut abstain dalam rapat dewan pengawas yang memutuskan perpanjangan kontrak direktur olahraga Max Eberl, setelah tarik-ulur panjang sepanjang musim lalu. Artinya, Rummenigge disebut menolak memberikan suaranya untuk Eberl.

Biasanya, pemungutan suara penting semacam itu terkait posisi dewan personalia dilakukan secara bulat setelah diskusi yang lazim dan terkadang cukup panjang serta penuh gairah.

Namun, sementara anggota lain dari badan pengawas itu, yang dipimpin Hoeneß dan presiden Herbert Hainer, menyetujui kontrak baru Eberl hingga 2029, mantan CEO jangka panjang itu disebut memberi sinyal skeptisisme yang jelas. Abstain ini, jika informasi dari portal tersebut benar, bisa ditafsirkan sebagai pesan yang tegas kepada pimpinan olahraga sang juara rekor sekaligus kritik terhadap cara pengambilan keputusan dilakukan.

Terlepas dari itu, Bayern kini telah memperpanjang kontrak seluruh penanggung jawab utama di sektor olahraga hingga 2029. Setelah pelatih Vincent Kompany, CEO Jan-Christian Dreesen, dan Eberl, pada Rabu giliran direktur olahraga Christoph Freund, juga mendapat perpanjangan kontrak hingga 2029.

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Apakah Rummenigge juga abstain karena marah kepada Uli Hoeneß?

Baru pada Senin, Hoeneß sambil tersenyum menceritakan dalam sebuah acara tim basket FC Bayern, bahwa secara internal ia mendapat "masalah besar" karena sebuah pernyataannya yang ia sampaikan di akhir Juli di sela-sela pemusatan latihan di Tegernsee. Saat itu, Hoeneß menaksir kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Eberl mencapai "saat ini, saya kira, 100 persen". Dengan itu, ia mengoreksi pernyataannya sendiri pada Mei, ketika menjawab pertanyaan yang sama sesaat sebelum kick-off final DFB-Pokal, ia masih menaksir peluang Eberl hanya "60 banding 40 persen" dan berbicara soal keraguan di badan pengawas.

Setelah itu, Hoeneß -terlepas dari isi pernyataannya, sepenuhnya layak - dikritik dari berbagai pihak karena serangan yang secara manusiawi diragukan terhadap penerusnya pada waktu yang paling tidak tepat. Di Tegernsee, ketika perpanjangan kontrak itu sebenarnya sudah mulai mengarah ke kesepakatan setelah musim panas transfer Munchen yang sukses, ia tampaknya ingin memperbaiki keadaan - dan justru langsung menuai masalah berikutnya. Kali ini, dari partner lamanya.

Menurut Sport1 , Rummenigge masih menilai pekerjaan Eberl secara kritis. Selain itu, ia disebut tidak siap begitu saja menyetujui setiap personel yang sebelumnya sudah didorong oleh Hoeneß dan Hainer di komite presidium. Dengan demikian, Rummenigge menegaskan bahwa ia mengambil peran independen di dalam badan kuat tersebut dan tidak otomatis mengikuti arah sang presiden kehormatan.

Beberapa hal tampaknya memang tidak pernah berubah di FC Bayern.