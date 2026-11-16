Laporan Medis Ganda: Barcelona Pastikan Kondisi Cubarsi dan De Jong

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Barcelona merilis laporan medis terkait Frenkie de Jong dan Pau Cubarsi pada Senin (hari ini).

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Terkait sang pemain Belanda, meski mengalami regangan pada otot obturator, klub Catalan itu memastikan dirinya bisa tampil dalam laga melawan Villarreal.

Sementara itu, Pau Cubarsi mengalami kelelahan pada otot iliopsoas, dan perkembangan kondisinya akan menentukan peluangnya untuk tampil melawan Villarreal.

Menurut harian Sport, Cubarsi belum dicoret dari laga tersebut, dan beberapa hari ke depan akan menjadi penentu bagi pelatih Hans Flick dalam mengambil keputusan soal sang pemain.

De Jong tiba di Barcelona pada Minggu kemarin, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda karena mengalami sejumlah masalah fisik.

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Setibanya di kota Catalan tersebut, ia terlihat berjalan dengan normal, yang menjadi tanda positif terkait cederanya.

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Sang pemain sempat memicu kekhawatiran setelah Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan bahwa ia tidak akan berangkat ke Berlin untuk menjalani laga melawan Jerman.

Meski demikian, Xavi, pelatih timnas Belanda, berupaya meredakan situasi dalam konferensi pers jelang pertandingan. "De Jong mengalami cedera ringan dan tidak bisa bermain. Kami mengambil keputusan ini bersama. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa bermain, dan selesai sudah," ujarnya.

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Setelah menjalani pemeriksaan medis, dipastikan bahwa cedera De Jong tidak serius dan Flick akan bisa mengandalkan gelandang asal Belanda itu saat menghadapi Villarreal pada Minggu mendatang.

Pemain Belanda tersebut selalu mendapat kepercayaan dari pelatih asal Jerman itu, dan ia juga berharap mendapatkan peran yang lebih besar di sisa musim ini.

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De Jong merupakan opsi serbabisa bagi Flick, yang bahkan sudah memainkannya sebagai bek kanan pada babak kedua laga melawan Atletico Madrid, di mana ia memainkan peran penting.

Keraguan seputar keikutsertaan Pau Cubarsi

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Adapun Pau Cubarsi, bek tengah tersebut masih diragukan tampil dalam laga melawan Villarreal di Stadion Spotify Camp Nou.

Bek muda itu sebelumnya ditarik keluar saat jeda pertandingan melawan Inggris atas keputusan Luis de la Fuente, yang memicu kepanikan di kalangan suporter Barcelona.

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Hal itu tidak mengherankan, sebab ia adalah pemimpin lini belakang tim Catalan tersebut, sekaligus salah satu dari sedikit bek yang sejauh ini belum pernah mengalami masalah fisik.

Indikasi awal kondisi sang pemain tidak menunjukkan adanya hal yang patut dikhawatirkan, dan pemeriksaan medis akhirnya memastikan bahwa ia mengalami kelelahan otot.

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Dalam beberapa hari ke depan, tim medis harus menentukan apakah keikutsertaan sang pemain dalam laga melawan Villarreal mengandung risiko, mengingat perannya yang sangat penting dalam sistem Flick.