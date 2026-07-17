Sebuah laporan dari Spanyol mengungkapkan bahwa wasit asal Arab layak memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, lusa Minggu, di Stadion MetLife di New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia tersebut.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan yang dinantikan tersebut; dipimpin oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, yang akan dibantu oleh rekan senegaranya, Tomaž Klanknik dan Andraz Kovačič, sementara posisi wasit keempat dan asisten wasit video (VAR) diberikan kepada Adham Al-Makhademah dan Muhammad Al-Klaf dari Yordania.

Situs web Spanyol “Archivo Far” mengkritik pemilihan wasit asal Slovenia untuk memimpin final Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa wasit asal Yordania, Adham Al-Makhadma, lebih layak memimpin pertandingan tersebut, alih-alih hanya ditugaskan sebagai wasit keempat.

Situs Spanyol tersebut menyusun laporan mengenai Al-Makhademah, di mana mereka menilai bahwa ia adalah wasit terbaik di Piala Dunia 2026, sekaligus menegaskan bahwa jika berdasarkan prestasi, seharusnya wasit asal Yordania itulah yang memimpin pertandingan final.

“Archivo Far” menilai bahwa Mukhadama adalah yang paling layak, tidak hanya karena penampilan luar biasa yang ia tunjukkan selama turnamen, tetapi juga karena ia merupakan anggota Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC), yang memberinya keunggulan karena tidak berasal dari benua mana pun di antara kedua tim finalis, berbeda dengan Vinsic.

Wasit asal Yordania tersebut telah memimpin 4 pertandingan di Piala Dunia edisi kali ini, dimulai dengan pertandingan antara Spanyol dan Cape Verde, kemudian Belgia dan Selandia Baru di babak penyisihan grup, lalu Inggris dan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, serta Belgia melawan Amerika Serikat di perempat final.