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Kiper Paris Saint-Germain Matvey Safonov memberi penghormatan kepada ikon Soviet Lev Yashin dengan mengenakan seragam retro serbahitam bergaya 1950-an dan topi datar sebelum kemenangan 2-0 Rusia atas Venezuela dalam laga persahabatan. Meski tergoda untuk tetap mengenakan topi itu sepanjang pertandingan, ia akhirnya memilih kepraktisan ketimbang nostalgia.

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Safonov tampil ala Lev Yashin dengan seragam klasik Soviet

Kiper Paris Saint-Germain Matvey Safonov mencuri perhatian menjelang kemenangan 2-0 Rusia atas Venezuela dalam laga persahabatan di Krasnodar. Ia keluar dari lorong stadion mengenakan seragam bergaya Soviet era 1950-an. Dengan sweter serbahitam dan topi datar klasik, Safonov memberi penghormatan kepada Lev Yashin, legenda peraih Ballon d'Or 1963 yang dikenal sebagai "Laba-Laba Hitam".

Seragam retro itu merupakan bagian dari koleksi khusus "Osnova" milik Rusia, yang mendapat sambutan luas dari para penggemar di seluruh Eropa melalui media sosial. Safonov mengenakan topi tersebut saat memasuki lapangan sebelum pertandingan, tetapi melepasnya sebelum sepak mula agar rambut panjangnya tidak menghalangi pandangan saat bermain.

Safonov menahan godaan bermain dengan topi datar

Sebelum pertandingan, Safonov sempat bercanda bahwa ia harus memilih antara mempertahankan rambut panjangnya atau mengenakan topi ikonis itu selama 90 menit penuh. Seusai laga, sang kiper mengakui sangat ingin tetap memakai topi tersebut saat bermain, tetapi akhirnya memutuskan bahwa fokus pada hasil pertandingan harus didahulukan.

"Rasanya menyenangkan bisa tampil dengan seragam kiper bergaya Soviet," kata Safonov kepada RB Sport. "Menurut saya pribadi, ini cara yang luar biasa untuk menghormati orang-orang yang mengawali semuanya pada masa awal sejarah sepakbola Soviet dan Rusia. Saya tergoda untuk terus mengenakan topi itu saat bermain. Saya berjuang keras melawan keinginan itu, tetapi pada akhirnya saya memutuskan bahwa memenangi pertandingan lebih baik daripada sekadar terlihat bagus saat memakainya."

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Seragam retro rayakan Simonyan dan kejayaan Olimpiade 1956

Selain jersey kiper serbahitam yang dikenakan Safonov, para pemain Rusia lainnya memakai kaus merah cerah berlengan panjang dengan kerah tinggi, celana pendek putih, serta nomor punggung besar bercorak geometris tanpa nama pemain. Desain itu memperingati dua tonggak penting: 100 tahun kelahiran penyerang legendaris Soviet dan Spartak Moskwa, Nikita Simonyan, serta 70 tahun keberhasilan Uni Soviet meraih medali emas pada Olimpiade Melbourne 1956.

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Sekretaris Jenderal RFU Maxim Mitrofanov menjelaskan makna penghormatan itu sebulan sebelum pertandingan. Ia mengatakan: "Sungguh menyedihkan merayakan peringatan hari ini tanpa Nikita Pavlovich sendiri. Ia meninggalkan jejak besar dalam sejarah sepakbola Rusia dan internasional. Kami berencana mendedikasikan pertandingan kandang tim nasional berikutnya untuk ulang tahun ke-100 Nikita Pavlovich, dengan bermain mengenakan seragam retro khusus bergaya tim nasional Uni Soviet."

Koleksi klasik ludes, Safonov tutup kalender internasional dengan kemenangan

Diperkenalkan lewat sesi foto yang menampilkan pelatih kepala Valery Karpin bersama mantan anggota tim nasional Viktor Onopko, Sergei Ignashevich, Yuri Nikiforov, Igor Semshov, dan Alexander Samedov, seragam retro tersebut langsung diminati. Seluruh jersey pertandingan yang tersedia, dengan harga hampir delapan ribu rubel per helai, habis terjual dalam beberapa hari di toko resmi RFU. Yang tersisa dari koleksi itu hanya celana pendek, kaus kaki, jaket olahraga, dan aksesori.

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Bagi Safonov, kemenangan 2-0 itu menjadi penutup yang pas bagi kalender internasional. "Pemusatan latihan terakhir adalah yang paling berkesan," tambahnya. "Senang bisa menutupnya dengan kemenangan; kami tampil baik."