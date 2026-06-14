Liputan Pertandingan Internasional Belanda vs Jepang
Berikut adalah tabel yang merinci siaran internasional untuk pertandingan Belanda vs Jepang berdasarkan halaman yang disediakan. Hanya satu stasiun penyiaran per negara yang dipilih, dan tautan ke situs web resmi stasiun penyiaran tersebut disertakan jika memungkinkan.
Negara
Stasiun televisi
Afghanistan
[tautan mencurigakan dihapus]
Albania
Aljazair
Samoa Amerika
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgia
Bolivia
Bosnia dan Herzegovina
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Kanada
Chile
Cina
Taiwan
Kolombia
Teletica
Kroasia
Cyprus
Republik Ceko
Denmark
Ekuador
El Salvador
Estonia
Finlandia
M6
Jerman
Inggris
Yunani
Honduras
India
Indonesia
Republik Irlandia
Israel
Italia
Jepang
Korea Selatan
Meksiko
Amerika Serikat
Cara menonton pertandingan Belanda vs Jepang dengan VPNGemini
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Pertandingan hari ini antara Belanda dan Jepang akan dimulai pada 14 Juni 2026, pukul 21:00.
Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Belanda vs Jepang hari iniNordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan tersebut berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Layar Lebar
Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.
Susunan pemain inti yang telah dikonfirmasi
Susunan Pemain Netherlands vs Japan
Susunan Pemain Utama
Pemain Pengganti
Manajer
- R. Koeman
- H. Moriyasu
🇳🇱 Belanda (4-3-3)
Pelatih: Ronald Koeman
- Penjaga gawang: Bart Verbruggen
- Bek: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (C), Micky van de Ven
- Gelandang: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders
- Penyerang: Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo
🇯🇵 Jepang (3-4-2-1)
Pelatih: Hajime Moriyasu
- Penjaga gawang: Zion Suzuki
- Bek: Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito
- Gelandang: Junya Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura
- Gelandang Serang: Ritsu Doan, Takefusa Kubo
- Penyerang: Ayase Ueda
Performa
Belanda memasuki pertandingan ini dengan rekor yang beragam belakangan ini, dengan catatan M-M-S-K-M dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada 8 Juni, dan mereka juga mengalahkan Norwegia 2-1 pada bulan Maret. Hasil imbang 1-1 dengan Ekuador dan kemenangan 4-0 atas Lituania di kualifikasi Piala Dunia diimbangi dengan kekalahan 0-1 dari Aljazair pada 3 Juni. Dalam lima pertandingan tersebut, Belanda mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.
Jepang tiba di Texas dalam performa luar biasa, dengan memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan satu gol pun di kandang. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Islandia pada 31 Mei. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 1-0 atas Inggris di Wembley dan kemenangan 1-0 di Skotlandia, keduanya pada bulan Maret, serta kemenangan 3-0 atas Bolivia dan kemenangan 2-0 atas Ghana pada November 2025. Jepang mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan mencatatkan lima clean sheet.
Rekor Head-to-Head
Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir imbang 2-2 dalam pertandingan persahabatan pada 16 November 2013. Sebelumnya, Belanda mengalahkan Jepang 1-0 pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2010 pada 19 Juni 2010, dan mencatat kemenangan 3-0 dalam pertandingan persahabatan pada 5 September 2009. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Belanda meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan mencetak enam gol berbanding dua gol milik Jepang.
Klasemen
Di Grup F, Jepang saat ini memimpin klasemen di atas Belanda, yang berada di posisi kedua pada tahap kompetisi ini.