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World Cup
team-logoNetherlands
Dallas Stadium
team-logoJapan
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Diterjemahkan oleh

LANGSUNG: Belanda vs Jepang: Siaran Piala Dunia di Seluruh Dunia dan Cara Menontonnya dari Mana Saja di Dunia Menggunakan VPN

Netherlands vs Japan
Netherlands
Japan
World Cup

Ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dengan keamanan yang lebih baik, atau dari belahan dunia lain di mana Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Liputan Pertandingan Internasional Belanda vs Jepang

Berikut adalah tabel yang merinci siaran internasional untuk pertandingan Belanda vs Jepang berdasarkan halaman yang disediakan. Hanya satu stasiun penyiaran per negara yang dipilih, dan tautan ke situs web resmi stasiun penyiaran tersebut disertakan jika memungkinkan.

Negara

Stasiun televisi

Afghanistan

[tautan mencurigakan dihapus]

Albania

TV Klan

Aljazair

beIN SPORTS CONNECT

Samoa Amerika

FBC Sports

Andorra

DAZN Spanyol

Angola

SuperSport MaXimo 1

Argentina

TyC Sports Argentina

Armenia

Sport TV

Aruba

NPO 1

Australia

SBS

Austria

ORF eins

Azerbaijan

Ictimai TV

Bahrain

beIN SPORTS CONNECT

Bangladesh

Bangladesh TV

Barbados

CBC TV 8

Belarus

TV Olahraga Belarus

Belgia

Tipik

Bolivia

Red Uno

Bosnia dan Herzegovina

HRT 2

Brasil

SporTV

Brunei Darussalam

RTB Aneka

Bulgaria

BNT 1

Kanada

TSN+

Chile

Chilevision

Cina

CCTV-5 Olahraga

Taiwan

ELTA Sports 1

Kolombia

Caracol TV

Teletica

Teletica Canal 7

Kroasia

HRT 2

Cyprus

Sigma TV

Republik Ceko

Nova Action

Denmark

TV2 Denmark

Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador

El Salvador

Canal 4 El Salvador

Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

Finlandia

YLE Areena

M6

M6

Jerman

ORF eins

Inggris

ITV 1 UK

Yunani

ERT 2

Honduras

Telecadena 7 dan 4

India

ZEE5

Indonesia

MAXstream TV

Republik Irlandia

ITV 1 Inggris

Israel

Sport 1

Italia

DAZN Italia

Jepang

DAZN Jepang

Korea Selatan

KBS2 Korea

Meksiko

Canal 5 Televisa

Amerika Serikat

Fubo TV

Cara menonton pertandingan Belanda vs Jepang dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

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World Cup - Grp. F
Dallas Stadium

Pertandingan hari ini antara Belanda dan Jepang akan dimulai pada 14 Juni 2026, pukul 21:00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Belanda vs Jepang hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan tersebut berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Susunan pemain inti yang telah dikonfirmasi

Susunan Pemain Netherlands vs Japan

4-3-3
Netherlands crest
Netherlands
NED
Formasi
Japan crest
Japan
JPN
3-4-2-1
1B. Verbruggen22D. Dumfries6J. van Hecke4V. van Dijk15M. van de Ven14T. Reijnders8R. Gravenberch21F. de Jong24C. Summerville11C. Gakpo18D. Malen1Z. Suzuki3S. Taniguchi16T. Watanabe21H. Ito11D. Maeda15D. Kamada13K. Nakamura10R. Doan8T. Kubo24K. Sano18A. Ueda
Japan crest
Japan
JPN
4-3-3
Netherlands

Susunan Pemain Utama

Japan

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Koeman
  • H. Moriyasu

🇳🇱 Belanda (4-3-3)

Pelatih: Ronald Koeman

  • Penjaga gawang: Bart Verbruggen
  • Bek: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (C), Micky van de Ven
  • Gelandang: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders
  • Penyerang: Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo

🇯🇵 Jepang (3-4-2-1)

Pelatih: Hajime Moriyasu

  • Penjaga gawang: Zion Suzuki
  • Bek: Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito
  • Gelandang: Junya Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura
  • Gelandang Serang: Ritsu Doan, Takefusa Kubo
  • Penyerang: Ayase Ueda

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

NED
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

JPN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Belanda memasuki pertandingan ini dengan rekor yang beragam belakangan ini, dengan catatan M-M-S-K-M dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada 8 Juni, dan mereka juga mengalahkan Norwegia 2-1 pada bulan Maret. Hasil imbang 1-1 dengan Ekuador dan kemenangan 4-0 atas Lituania di kualifikasi Piala Dunia diimbangi dengan kekalahan 0-1 dari Aljazair pada 3 Juni. Dalam lima pertandingan tersebut, Belanda mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.

Jepang tiba di Texas dalam performa luar biasa, dengan memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan satu gol pun di kandang. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Islandia pada 31 Mei. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 1-0 atas Inggris di Wembley dan kemenangan 1-0 di Skotlandia, keduanya pada bulan Maret, serta kemenangan 3-0 atas Bolivia dan kemenangan 2-0 atas Ghana pada November 2025. Jepang mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan mencatatkan lima clean sheet.

Rekor Head-to-Head

NED

Last 3 matches

JPN

2

Menang

1

Seri

0

Menang

6

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/3
Kedua tim mencetak gol
1/3

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir imbang 2-2 dalam pertandingan persahabatan pada 16 November 2013. Sebelumnya, Belanda mengalahkan Jepang 1-0 pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2010 pada 19 Juni 2010, dan mencatat kemenangan 3-0 dalam pertandingan persahabatan pada 5 September 2009. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Belanda meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan mencetak enam gol berbanding dua gol milik Jepang.

Klasemen

Di Grup F, Jepang saat ini memimpin klasemen di atas Belanda, yang berada di posisi kedua pada tahap kompetisi ini.