Langkah "yang tidak biasa"... Flick mengumumkan skuad Barcelona untuk laga melawan Madrid

Barcelona bertolak ke Madrid dengan menaruh segalanya pada "malam penentuan" melawan Atlético Madrid, setelah pelatih asal Jerman Hansi Flick mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Metropolitano, dalam pertandingan yang tidak ada pilihan selain menang untuk membalas kekalahan pada leg pertama di Stadion Camp Nou (0-2).

Tim Catalan ini akan menjalani pertandingan di tengah kondisi fisik yang rumit, karena daftar tersebut mencakup sejumlah pemain yang baru saja pulih dari cedera atau masih mencari kebugaran penuh, sementara Flick berupaya menonjolkan kekompakan di ruang ganti menjelang salah satu pertandingan terpenting musim ini.

Skuad tersebut mencakup kehadiran Frenkie de Jong yang kembali bermain di menit-menit akhir derby Barcelona, serta Gerard Martin yang keluar lebih awal dari laga melawan Espanyol.

Daftar tersebut juga mencakup nama-nama seperti Eric Garcia, Pedri, Koundé, dan Balde setelah mereka pulih dari cedera baru-baru ini dan berusaha memulihkan kondisi fisik terbaik mereka.

Di sisi lain, status Marc Bernal masih belum pasti hingga menit-menit terakhir, karena staf pelatih memasukkannya ke dalam daftar dengan catatan "tergantung" sambil menunggu izin medis akhir, setelah absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir.

Di sisi positif, Barcelona mengandalkan performa bagus Lamine Yamal dan Fermin Lopez, ditambah kembalinya Gavi dan De Jong, serta tetap mengandalkan sejumlah pemain tim cadangan: Koushen, Curtis, Xavi Espart, dan Tomi.

Absen yang berpengaruh, Flick akan kehilangan jasa Pau Kubarsi karena skorsing satu pertandingan setelah diusir pada pertandingan leg pertama, serta absennya Rafeina yang belum pulih dari cedera yang dialaminya selama jeda internasional terakhir.

Andreas Christensen dan Geoffrey Torents juga masih absen.

Dalam langkah organisasi yang berbeda dari biasanya, Flick memutuskan untuk berangkat ke Madrid lebih awal guna menggelar sesi latihan terakhir di Stadion "Metropolitano" hari ini, Senin pukul 16:00 GMT, yang akan didahului oleh konferensi pers bersama pelatih dan Lamine Yamal pada pukul 15:15.

Barcelona mendapat dorongan moral dari kemenangan mereka dalam derby kota melawan Espanyol, serta kekompakan yang terjalin antara para pemain dan suporter, di tengah meningkatnya optimisme akan kemungkinan bangkit kembali, setelah teriakan “Ya, kita bisa!” menggema sebagai simbol harapan menjelang laga di Madrid.

Daftar lengkap:

Penjaga gawang: Juan Garcia, Cezni, Kush

Bek: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martin, Kounde, Eric, Curtis, Xavi Espart

Gelandang: Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Bernal (menunggu izin medis), Tommy

Penyerang: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney

