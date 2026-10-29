Tampaknya Didier Deschamps, mantan pelatih timnas Prancis, akan segera kembali bekerja, beberapa bulan setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan Les Bleus.

Setelah 14 tahun berada di pucuk kepemimpinan staf teknis timnas Prancis, Didier Deschamps menyerahkan kendali kepada Zinedine Zidane musim panas lalu.

Meski sempat menuai sejumlah kritik di akhir masa jabatannya bersama Prancis, periode kepemimpinannya atas timnas tergolong sukses dari segala sisi, di mana ia meraih gelar Piala Dunia 2018, UEFA Nations League 2021, serta mencapai final Piala Dunia dan Piala Eropa.

Selama masa kepelatihannya bersama timnas Prancis, namanya terus-menerus dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa, namun ketika itu ia tetap melanjutkan kiprahnya bersama Les Bleus.

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Dan kini, di Italia, tempat Deschamps meraih popularitas yang luas, muncul informasi baru yang menarik pada hari Kamis ini.

Surat kabar "La Stampa" mengisyaratkan bahwa Deschamps masuk dalam daftar kandidat untuk melatih Juventus.

Setelah menempati posisi kedelapan yang mengecewakan di klasemen Liga Italia usai sembilan giornata, serta kalah dari Genoa (2-0) pada Rabu malam, tim Juventus tengah mengalami penurunan performa, dan besar kemungkinan Luciano Spalletti akan membayar harganya dalam beberapa hari mendatang.

Karena itu, Didier Deschamps menjadi salah satu kandidat utama bagi manajemen Juventus untuk menggantikan Spalletti, sementara nama Stefano Pioli dan Antonio Conte juga disebut-sebut.

Surat kabar "La Repubblica" menegaskan ketertarikan manajemen terhadap pelatih asal Prancis tersebut, sembari mengisyaratkan bahwa Conte lebih memilih menunggu Manchester United, di mana Carrick mungkin akan segera dipecat.

Perlu diingat bahwa periode Deschamps sebagai pemain meninggalkan jejak tak terlupakan di Turin, di mana ia memenangi Liga Champions Eropa pada tahun 1996, ditambah tiga gelar di Liga Italia, serta sejumlah pencapaian lainnya.