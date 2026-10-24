"Langkah yang Diperkirakan": Maroko Membuka Pintu bagi Keistimewaan Luar Biasa Jelang Piala Dunia 2030

Maroko telah menyetujui paket pembebasan dan keringanan pajak untuk Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) serta badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2030, yang akan dituanrumahi bersama Spanyol dan Portugal, sebagai bagian dari persiapan dini turnamen tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", rancangan undang-undang anggaran Maroko untuk tahun 2027, yang disahkan oleh parlemen pada hari Jumat, mencakup sistem perpajakan khusus turnamen yang berisi pembebasan dari pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai, di samping langkah-langkah yang berkaitan dengan impor.

Pihak-pihak yang diuntungkan meliputi FIFA dan cabang-cabangnya, baik yang berkantor pusat di dalam maupun di luar Maroko, serta entitas dan badan yang terkait dengan penyelenggaraan turnamen.

Keuntungan ini tidak terbatas pada lembaga-lembaga olahraga, karena mencakup pembebasan pajak atas sejumlah pendapatan, bonus, dan kompensasi yang berkaitan dengan turnamen, yang dapat dinikmati oleh para pemain non-residen dan orang-orang yang pindah ke Maroko untuk bekerja dalam penyelenggaraan Piala Dunia, di samping para sukarelawan yang terlibat dalam persiapan.

Langkah-langkah ini dijadwalkan mulai diterapkan sejak 1 Januari 2027, dengan sebagian di antaranya tetap berlaku hingga akhir tahun 2032, sehingga mencakup berbagai tahap persiapan dan penyelenggaraan turnamen.

Maroko, Spanyol, dan Portugal menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030, sementara pertandingan-pertandingan pembuka untuk tim nasional Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan digelar di negara masing-masing, sebagai perayaan 100 tahun sejak digelarnya edisi pertama turnamen, yang dituanrumahi oleh Uruguay pada tahun 1930.

Langkah ini bukan yang pertama dalam sejarah Piala Dunia, karena negara-negara tuan rumah sebelumnya, di antaranya Afrika Selatan, Brasil, Rusia, dan Qatar, pernah menetapkan keuntungan dan pembebasan pajak untuk FIFA serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen.