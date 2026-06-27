Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya... Uruguay menjatuhkan sanksi kepada para bintangnya dengan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya

Dalam langkah sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencerminkan besarnya kemarahan publik dan lembaga-lembaga terkait, Federasi Sepak Bola Uruguay memutuskan untuk membatalkan penerbangan khusus yang direncanakan untuk kepulangan tim nasional dari Piala Dunia 2026, serta mewajibkan para pemain untuk bepergian menggunakan penerbangan komersial biasa—sebagai pesan tegas menyusul kegagalan memalukan di babak penyisihan grup untuk kedua kalinya berturut-turut.

Jurnalis Martin Charquero mengungkapkan bahwa federasi tersebut membatalkan pengaturan khusus yang telah disiapkan untuk memastikan kepulangan “La Celeste” dengan nyaman. Keputusan ini memicu reaksi langsung di media sosial, di mana banyak pihak menganggapnya sebagai hukuman simbolis yang dijatuhkan kepada tim yang gagal memenuhi ekspektasi setelah kekalahan dari Spanyol yang menyingkirkan mereka dari turnamen.

Langkah ini sangat bertentangan dengan praktik umum tim nasional besar yang umumnya lebih memilih perjalanan khusus untuk melindungi para pemainnya setelah turnamen besar, namun tampaknya kenyamanan tersebut dikorbankan kali ini sebagai pengingat bahwa performa yang lemah memiliki konsekuensi yang serius, terutama setelah kampanye yang digambarkan tidak pantas bagi status juara dunia dua kali.

Kekalahan tersebut bukanlah kebetulan belaka, karena ketegangan internal telah menjadi masalah utama dalam tim yang dipimpin oleh Marcelo Bielsa selama berminggu-minggu; laporan menyebutkan bahwa banyak pemain inti mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap gaya kepelatihan pelatih asal Argentina tersebut, terutama terkait beban latihan yang berat dan pilihan taktik yang sulit dipahami.

Sebuah rapat yang tegang diadakan sebelum pertandingan penentu melawan Spanyol, namun tidak berhasil meredakan ketegangan di antara berbagai pihak. Bielsa tetap teguh pada prinsipnya meskipun mendapat kritik, sementara banyak pemain internasional meninggalkan rapat dalam keadaan marah yang jelas. Setelah tersingkir, sang pelatih akhirnya mengakui kegagalannya, dengan menyatakan bahwa bertahun-tahun kerja kerasnya sia-sia tanpa hasil yang nyata.

Air mata para pemain saat peluit akhir berbunyi mencerminkan perasaan duka yang menyelimuti kamp tim nasional, yang diharapkan para penggemar mampu mengembalikan kejayaannya di masa lalu, namun yang mereka saksikan justru skenario yang hampir identik dengan apa yang terjadi di Qatar empat tahun lalu, di mana kepercayaan memudar, kesalahan menumpuk, dan Uruguay tampak tak berdaya menemukan solusi.

Keputusan untuk membatalkan penerbangan pesawat pribadi, meskipun bersifat simbolis, mencerminkan kemarahan yang luar biasa yang melingkupi timnas Uruguay di Montevideo, di mana federasi tampaknya bertekad untuk menyampaikan pesan tegas bahwa penampilan memalukan dan perilaku tidak sportif—termasuk pengusiran Canopio dan perkelahian di bangku cadangan—tidak akan berlalu tanpa konsekuensi.