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1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

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Langkah terakhir... Chelsea kembali mempertemukan Alonso dan seorang bintang dari Liga Premier

World Cup
G. Xhaka
Transfers
Switzerland vs TBD
Switzerland
X. Alonso
Chelsea
AS
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Pelatih The Blues menambah dimensi pengalaman baru bagi tim

Chelsea telah mengintensifkan kontaknya dengan salah satu nama yang sudah tidak asing lagi bagi manajer barunya, Xabi Alonso, dalam sebuah kesepakatan yang berpotensi mempertemukan kembali keduanya yang pernah meraih kejayaan di Bundesliga, di tengah kabar adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi selama beberapa jam terakhir.

Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Chelsea telah mencapai kesepakatan lisan penuh mengenai persyaratan pribadi dengan gelandang Sunderland, Granit Xhaka.

Tampaknya mantan kapten Arsenal ini hampir pindah ke Stamford Bridge, di mana ia akan kembali bersatu dengan Xabi Alonso setelah pernah bermain bersama di Bayer Leverkusen.

Menurut sumber yang sama, Chelsea saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Sunderland mengenai kemungkinan transfer tersebut, dan detail akhir dari kesepakatan ini belum ditentukan.

Chaka, yang berusia 33 tahun, bergabung dengan Sunderland setahun yang lalu, dan telah tampil dalam 36 pertandingan serta mencetak satu gol dan enam assist.

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Kapten veteran ini sedang mengikuti Piala Dunia keempatnya, di mana ia memimpin tim nasional Swiss lolos secara resmi ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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