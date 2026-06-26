Langkah terakhir... Ashraf Hakimi mengajukan banding atas keputusan untuk menyerahkannya ke pengadilan

Pemain internasional Maroko Achraf Hakimi, bek klub Paris Saint-Germain (PSG) asal Prancis, memutuskan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Kasasi terhadap keputusan yang merujuknya ke pengadilan pidana. Hal ini dilakukan satu minggu setelah Pengadilan Banding di Versailles mengukuhkan vonis bersalahnya atas tuduhan pemerkosaan terhadap seorang wanita muda pada Februari 2023.

Langkah pengacara Hakimi untuk mengajukan banding ini merupakan upaya terakhir untuk membatalkan keputusan Kamar Penyelidikan yang dikeluarkan pada akhir Februari lalu, yang dikuatkan oleh Pengadilan Banding Jumat lalu, dengan menyatakan dalam pernyataannya bahwa terdapat bukti yang cukup untuk membenarkan agar sang pemain diadili di pengadilan pidana wilayah “Oise”, demikian dilaporkan surat kabar Prancis “Le Parisien”.

Perkembangan hukum yang bergerak cepat ini terjadi di tengah partisipasi bintang Maroko tersebut dalam kompetisi Piala Dunia 2026, di mana ia memegang ban kapten tim nasional “Singa Atlas” yang berhasil lolos ke babak 32 besar, dan akan menghadapi pertandingan yang dinanti-nantikan dan berat melawan tim nasional Belanda.

Meskipun situasinya sensitif, Hakimi segera merespons melalui akunnya di platform "X", menegaskan bahwa ia sangat menantikan persidangan tersebut. Ia menyatakan: “Saya telah memilih untuk diam selama bertahun-tahun, dan saya percaya bahwa menjaga martabat saya, bersabar, serta percaya pada keadilan akan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Namun hari ini, sebuah kisah yang bukan milikku diceritakan dengan mengorbankan keluargaku dan hidupku, dan yang terpenting, mengorbankan kebenaran. Kadang-kadang aku merasa telah menjadi sasaran empuk, tetapi aku telah menanti persidangan ini sejak hari pertama, dan kini aku menantikannya dengan penuh harap… dan akhirnya, aku akan bisa berbicara.”

Meskipun kasus ini berat, kubu tim nasional Maroko menunjukkan dukungan penuh kepada kapten mereka di Piala Dunia. Pelatih Mohamed Wahbi menegaskan setelah pertandingan melawan Skotlandia bahwa Hakimi berada dalam kondisi prima, dengan mengatakan: “Ashraf Hakimi tampak dalam kondisi yang sangat baik, dan dia dipenuhi kebahagiaan. Kami semua mendukungnya, dan dia telah menampilkan pertandingan yang luar biasa. Kami sangat tenang, dan dia sendiri sangat tenang menghadapi hal ini; saya merasa dia sedang berada dalam keadaan kedamaian batin.”

Hal ini juga didukung oleh kiper cadangan Munir Al-Mahmoudi beberapa hari kemudian dengan mengatakan: “Semua orang di sini mendukung Ashraf; dia adalah panutan kami di Maroko, dan kami akan selalu mendukungnya apa pun yang terjadi.”