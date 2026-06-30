Langkah tak terduga dari Manchester United memicu perdebatan mengenai masa depan Rashford

Manchester United mulai mengambil langkah-langkah serius untuk memperbaiki hubungannya dengan bintang mereka, Marcus Rashford, setelah masa peminjamannya ke Barcelona berakhir dan sang pemain kembali ke barisan “Setan Merah” dalam rangka persiapan menghadapi musim baru.

Jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam bursa transfer, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa manajemen Manchester United telah melakukan kontak langsung dengan pihak Rashford, dan mengadakan pembicaraan yang digambarkan sebagai ramah antara semua pihak, sebagai langkah yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kembalinya sang pemain ke tim.

Romano menjelaskan bahwa klub Inggris tersebut menyambut baik keikutsertaan Rashford dalam sesi latihan dan persiapan musim baru di bawah asuhan pelatih Michael Carrick, sambil menekankan bahwa saat ini belum ada jaminan mengenai kelangsungan kariernya bersama tim pada musim depan.

Ia menambahkan bahwa Manchester United akan mengevaluasi tawaran apa pun yang mungkin masuk untuk merekrut sang pemain dalam waktu dekat, namun prioritas saat ini adalah mengembalikan hubungan ke jalur yang semestinya setelah beberapa bulan terakhir.

Perkembangan ini terjadi setelah berakhirnya masa peminjaman Rashford ke Barcelona, yang memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro, meskipun penyerang asal Inggris tersebut ingin melanjutkan kariernya di klub Catalan tersebut.

Saat ini, Rashford berada bersama tim nasional Inggris di Amerika Serikat untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia 2026, sementara masa depannya di level klub masih terbuka untuk segala kemungkinan.